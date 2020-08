Bomberos "desbordados": Quemaron más de 2.500 hectáreas de campos en Feliciano

"Se quemaron más de 2.500 hectáreas de campos en 15 días", confirmó ael jefe de Bomberos Voluntarios de San José de Feliciano, Rodolfo Arce."En lo que va de agosto, hemos tenido alrededor de 56 intervenciones por incendios forestales en zona de campos", comunicó el voluntario al dar cuenta que "el miércoles trabajamos en un incendio forestal desde las 19.30hs hasta las 3 de la madrugada para poder sofocarlo; mientras cuidábamos unas viviendas que estaban alrededor de ese campo"Y los dueños de los campos no colaboran", apuntó Arce. "No es fácil ir a la estación de servicio y llenar el tanque para acudir a los incendios", agregó en diálogo conEs que de acuerdo a lo que explicó, "si bien los campos están muy secos", advirtió que "los incendios son provocados". "La gente prende para tener un mejor verdeo si es que llega a llover y terminan quemando el campo de ellos y los de los vecinos", alertó el voluntario."Feliciano es una zona de ganadería y a los montes nativos no se puede entrar con los móviles, sino que el personal va de a pie para apagar los incendios", aclaró.El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José de Feliciano surgió en 2013 y está integrado por 10 bomberos y 14 aspirantes. El cuartel cuenta con dos móviles forestales del Plan de Manejo del Fuego, de los cuales, hoy día solo funciona uno. "El norte entrerriano está olvidado", acusó Arce."Estamos desbordados", sentenció el voluntario. "Los recursos son escasos y el temor es a que un día se terminen y no podamos salir a los campos", alertó al remarcar que "la prioridad es cubrir las casas de familia"."En el día nos ha tocado tener hasta cinco o seis salidas, cruzarnos de norte a sur para sofocar los incendios", indicó.Finalmente, el bombero aprovechó para "concientizar a los vecinos para que no quemen, porque si bien está prohibido, no toman conciencia y terminan quemando hasta el campo del vecino, sin dimensionar el daño que producen y también para el medioambiente".