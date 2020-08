Mar del Plata exigirá hisopado a turistas que lleguen para temporada de verano

Los turistas que visiten Mar del Plata durante la próxima temporada de verano deberán someterse a un hisopado antes de ingresar a la ciudad para verificar que no porten el coronavirus, anunció hoy el intendente del partido de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, quien añadió que también se hará un seguimiento de cada visitante.



"Siempre vamos a mirar el tema de cómo es el ingreso", dijo el jefe municipal, y añadió que "hoy, si no hay otro adelanto, será con el hisopado y el control", porque "tener un seguimiento de las personas que entran a la ciudad es clave".



Según el Intendente, habrá muchas cosas a tener en cuenta el verano venidero, como "la cantidad de gente que va a la playa, al corredor gastronómico, el control de protocolos" y será importante "la responsabilidad individual de cada uno de nosotros".



"Va a ser una temporada absolutamente distinta a cualquier otra en la historia de Mar del Plata", adelantó en declaraciones públicas y aclaró que "pensar que la temporada va a ser igual que las anteriores es un error conceptual, ya que va a haber protocolos como los que ya estamos usando para otras actividades y cualquier persona en Mar del Plata va a tener que cumplirlos"



Las actividades al aire libre son las que tienen "mayor valor" en este contexto, comentó Montenegro, quien destacó la creación de corredores peatonales y gastronómicos y resaltó lo conveniente de aprovechar la costa, Sierra de los Padres y la Laguna.



"El ingreso de los turistas se evaluará con el Gobierno provincial y nacional. Es una actividad importante, que nosotros obviamente la queremos cuidar, por eso estamos en plena discusión con el protocolo de balnearios, no lo estamos aceptando como viene porque el área de salud lo contraindica. Seguiremos trabajando" puntualizó.



En declaraciones a radio Mitre Mar del Plata, el jefe comunal aseveró por otra parte que "todas las actividades aumentan en el verano en La Feliz, desde el que tiene un café y un restaurante, al que vende remeras y zapatillas".



Con respecto a la situación de la ciudad y el coronavirus, el intendente indicó que hay "un aumento de casos en estas últimas tres semanas y el promedio de día es de 70/75 casos".