Sacerdote está "internado en sala de Terapia Covid" y rezan por su recuperación

El padre Gregorio Nadal está internado en la sala de Terapia Covid. Es reconocido por su calidez y por ser el "cura de las redes sociales". Predica la fe cada día a través de las mismas, donde da sus misas en vivo.confirmó a través de los médicos del COES que el sacerdote se encuentra internado en la sala "Terapia Covid", donde está siendo asistido con oxígeno.Su cuadro actual es "moderado a grave", y aunque hasta el momento no se ha confirmado su cuadro positivo de Covid, "hay altas sospechas de que así sea", indicaron las autoridades sanitarias. Sus amigos y seguidores rezan por su pronta recuperación.En abril, contó que "celebro la misa por mi cuenta de Instagram y se ha sumado mucha gente que tenía el hábito de concurrir a las parroquias, no específicamente donde yo celebro las misas, sino que son personas a las que de alguna forma le llegó la información y se ha sumado. Es una gran alegría poder llegarle a la gente, llevar la palabra de Dios y poder dar consuelo a muchas personas que lo necesitan. No creo que sea un despertar, como algunos me han dicho un poco en broma, que la Iglesia se despertó en estos tiempos de pandemia. Entiendo que es una manera de poder llegarle a la gente aprovechando la tecnología y llevar consuelo a aquellos que lo necesitan"."También todas las mañanas temprano les mando a mis contactos una reflexión espiritual cortita, pero que sirve para encarar el día con otro optimismo", expresó el sacerdote uruguayense, añadiendo con humor que "seguro que algunos de los más jóvenes la escucharán cuando se levantan, pero lo importante es que también a ellos les llegue la palabra de Dios".