Los desafíos que trajo la educación virtual: la mirada de un especialista

Pablo Aristizábal es referente en educación y tecnología s; emprendedor, ensayista, y conferencista internacional, es además profesor en la Universidad de Buenos Aires.



Aristizábal, en diálogo con Buenas Noches, destacó: "Los alumnos son un ser y un potencial de ser, y todo lo que hagamos para que ellos puedan aprender, es lo que les va a permitir florecer, desarrollar su potencial de ser. Lo que está pasando hoy con la pandemia es una situación inesperada, que como a todas las situaciones que vivimos, podemos darles una lectura negativa, o una lectura positiva. Por mi perfil, me gusta darle una lectura positiva. Sé que, si los chicos no aprenden a través de las tecnologías, dejan de aprender lo que van a vivir en el mundo digital".



"Es importante que se los guíe, se los estimule, se les genere un hábito, de que sepan que con la tecnología también puede aprender, que los docentes pueden enseñar mejor. Si no hubiese venido como vino, el proceso de inserción de la tecnología en la educación, culturalmente, no de equipos y conectividad, no se hubiese dado", resaltó.



Consideró que "el problema no es de tecnología, el problema es cultural. Es que nos somos capaces de entender la importancia de que nuestros niños aprendan y que puedan desarrollarse. Antes de la pandemia, el 50 % de nuestros chicos abandonaban la secundaria y esto no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la cultura de un pueblo. Si uno no tiene el espíritu, por más que tengas la mejor tecnología, no se puede hacer nada".



Respecto de WhatsApp, afirmó: "La llegada de WhatsApp a la relación familia- escuela, es la revolución más grande de los últimos 40 años en la educación. Nunca un papá se comunicó con un maestro, directamente, nos comunicábamos a través de un cuaderno de comunicaciones que escribía un preceptor".



"Es todo un desafío. La escuela es un emergente de la era industrial: el niño se tenía que ir a la misma hora que la que se iba el padre a trabajar. En aquella época, muchas mujeres se quedaban en la casa. Hoy, ya padre y madre salen a trabajar. La escuela cumple todos esos ritos. La era industrial se está deshilachando. Hoy, el mundo digital está cambiando todo, y por más que quieran ponerle leyes, no se puede parar", indicó.



De la misma forma, Aristizabal expresó: "Hay momentos distintos, en cada etapa, que requieren de, incluso de la pedagogía del apego. Sabemos que, si hay una relación de apego, entre el padre y el hijo, o entre el maestro y el alumno, produce mejores resultados en el proceso de aprendizaje y esto pasa más en los más pequeños. Lo que yo compro hoy es que 'los chicos son nativos digitales y que los maestros no lo son'. Para ser un nativo digital tenés que tener la intención. Ellos son nativos en gaming o tik tok y los maestros son nativos en redes sociales, por ejemplo, Facebook. Lo importante es encauzarlo, generar una intención hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje".



"Alfabetizado digital es aquel que tiene un pensamiento crítico, constructivo en la era digital", apuntó.



Por último, recomendó: "Aprenderencasa.com.ar. Ahí tienen los recursos digitales, didáctica, para primaria, secundaria trilingüe, con recursos para los padres, docentes y alumnos". Elonce.com.