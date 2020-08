Niña de 11 años venció el cáncer: "Va a poder disfrutar la vida"

Dana, es una niña que vive en La Paz y a los tres años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Es la más pequeña de tres hermanos, y este miércoles, junto a su familia, recibió la noticia de que venció la enfermedad.



"Dana tenía tres años cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. La atendieron en el hospital San Roque de Paraná, y comenzó el tratamiento de quimioterapia, de duró un año y el otro año siguió tomando pastillas", expresó a Elonce TV Lorena Díaz, mamá de Dana.



"Siguió un tratamiento de cinco años y gracias a Dios, ayer recibimos la noticia. Estuvimos mucho tiempo esperando una buena noticia y nos llamó el doctor para contarnos que tenía el alta definitiva", contó.



Por su parte, Dana agradeció a "los médicos y enfermeros que me ayudaron. También a mis compañeros que me acompañaros".



Su mamá extendió el agradecimiento a "la asociación Arco Iris y Otro Mundo, que siempre estuvieron a nuestro lado, en esos momentos tan difíciles que nos tocaron. También me armé de un grupo de mamás que estamos luchando junto a nuestros pequeños guerreros, nos tocó a nosotros, le pusimos toda la fuerza y con mucha fe salimos adelante".



"Nos acompañaron nuestra familias y amigos, cuando necesitábamos donaciones de sangre para juntar plaquetas, ellos estuvieron. Queremos agradecerles a todos y sobre todo a la sala de oncología del hospital", comentó.



Al respecto dijo que "muchas personas pusieron su granito de arena, cuando realmente necesitamos sangre, los vecinos de La Paz, viajaban para donar. Siempre nos dieron fuerzas y yo tenía fe que mi hija se iba a curar".



"Un hijo es algo muy especial, y pasar por estos momentos es muy difícil. Pienso en todos los chicos que están atravesando este momento, pero les digo que con un diagnóstico temprano y buen tratamiento, el cáncer infantil se pude vencer", mencionó.



"Gracias a Dios puedo decir que mi hija está sana y libre de cáncer. Va a poder disfrutar de la vida. No hay que bajar los brazos", finalizó Lorena.