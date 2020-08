Alertan sobre test de venta en farmacias: recomiendan "no adquirirlos"

Fabiana Leiva, desde el hospital San Miguel de San Salvador

A veces se llega a una confusión y se cree que, si tengo un test negativo, estoy protegida. Y es todo lo contrario, si tengo el test negativo de este tipo, del que mide anticuerpos, lo que quiere decir es que no tengo defensas contra el virus, por lo tanto, me tengo que cuidar mucho más", aseveró la profesional y acotó: "Las personas que se pueden quedar tranquilas son aquellas que han generado una cantidad de anticuerpos suficiente, para que cualquier método diagnóstico lo pueda evidenciar".De la misma manera, Leiva aseveró que "en estos casos de pandemia y de esta enfermedad en particular, lleva a mucha confusión a la gente. Por eso es que"Tenemos conocimiento, sobre todo a través de las redes sociales, de gente que manifiesta haberse realizado este test y dice 'quedensé tranquilos, no tengo coronavirus'. Y es todo lo contrario, nos tenemos que quedar sumamente intranquilos porque lo que no tengo, son defensas contra el coronavirus. Por esto nos hemos alertado como comunidad médica y queremos poner en conocimiento de toda la población. Las interpretaciones de los análisis de laboratorio y los exámenes complementarios deben ser realizadas por un profesional. Es el profesional que tiene el conocimiento suficiente el que puede interpretar estos resultados", puso relevancia.

Llamamos a la reflexión, a no bajar los brazos

Respecto de la situación en San Salvador, contó que ", es decir que hace menos de 15 días que les han diagnosticado la PCR positiva.totalmente asintomática, internada en el hospital San Miguel, pero asilada, resguardada y contenida, con una muy buena evolución de su enfermedad"."Desgraciadamente, como se ha ido dilatando tanto esta cuarentena, esta pandemia nos ha obligado a todos a mantener distancia y nos cansa no podernos reunir con nuestros amigos, familiares, no poder llevar una vida normal, lo que vemos, sobre todo en determinados grupos etarios, se manifiesta sobre todo como una rebeldía.Hasta que el advenimiento de una vacuna sea una realidad tangible. Por eso llamamos a la reflexión, a la solidaridad; hay pacientes que cursan como una enfermedad muy banal, y hay otros que desgraciadamente tienen que lamentar inclusive muertes. La idea es que luchemos todos juntos para combatir este virus", reflexionó la directora del Hospital San Miguel.