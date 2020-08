Aseguran que puede haber "un componente aéreo" en la transmisión del covid-19

La doctora Lisa Maragakis, epidemióloga y especialista en enfermedades infecciosas de la universidad de Baltimore, indicó que "la evidencia científica sugiere que pequeñas partículas virales pueden permanecer en el aire durante varias horas"



Uno de los grandes debates en torno a la transmisión del coronavirus es si el virus se puede contagiar a través del aire. Diferentes enfoques han tratado este tema, pero hasta el momento no hay una confirmación al respecto.



Sin embargo, cada vez son más las voces que sostienen que existe evidencia de esto. La doctora Lisa Maragakis, epidemióloga y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, indicó que hay pruebas que sugieren "que puede haber un componente aéreo en la transmisión del virus".



"Existe un debate científico sobre si el coronavirus se propaga por la vía aérea además de por las gotas respiratorias de mayor tamaño. Pero lo que sí sabemos es que la evidencia científica sugiere que pequeñas partículas virales pueden permanecer en el aire durante varias horas en condiciones experimentales", indicó la especialista en un video divulgado por la universidad de Baltimore.



Al respecto, subrayó que las experiencias demuestran que en los lugares cerrados se produce "una amplia transmisión del virus", tanto de portadores asintomáticos como de los sintomáticos.



Pese a que todo parece indicar que se pueden dar contagios a través del aire, todavía no hay una conclusión definitiva. Por eso, remarcó Maragakis, las autoridades sanitarias "siguen las directrices del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos": "Nos dicen que debemos tomar precauciones en los centros de salud, si podemos".



Por su parte, destacó que por estos motivos "es muy importante" el uso de mascarillas "en todo momento": "Excepto cuando estamos solos en nuestra oficina, o cuando estamos en casa con nuestros familiares".



Después de varias idas y vueltas, a principios de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la posibilidad de que el virus de la Covid-19 se transmita por vía aérea no es descartada por sus expertos.



"Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventiladas", explicó la experta Benedetta Allegranzi, de la Unidad Global de Prevención de Infecciones de la OMS.



Pese a no tener certezas al respecto, Allegranzi puntualizó que la OMS sigue recomendando evitar reuniones en lugares cerrados o participar en actos con un gran número de gente, además del mantenimiento de adecuadas condiciones de ventilación, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.



Aunque la OMS considera que el principal medio de transmisión de la Covid-19 es a través de pequeñas gotas (expelidas por los enfermos, por ejemplo al toser o al estornudar), Maria Van Kerkhove, jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes del organismo internacional, aclaró que se siguen estudiando otros medios de transmisión, incluyendo de animales al ser humano y de madres a hijos en el embarazo.