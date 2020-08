Anmat bloqueó más de 400 ofertas de venta de dióxido de cloro en internet

Sociedad Resultado de la autopsia del niño que murió tras ingerir dióxido de cloro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja más de 400 ofertas de venta de dióxido de cloro en Mercado Libre y volvió a advertir sobre lo que peligroso que puede resultar el consumo de esta sustancia en personas, ante versiones de que supuestamente ayuda como prevención o tratamiento contra el coronavirus."A raíz del seguimiento que realiza la Anmat sobre la información que circula en redes sociales y medios de comunicación en referencia al uso de dióxido de cloro como tratamiento y/o prevención de Covid-19 y otras enfermedades, se detectaron anuncios en plataformas digitales que comercializan productos a base de ese componente que no están autorizados por esta Administración", alertó Anmat.Anmat recordó que el dióxido de cloro "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, no poseeautorización por parte de este organismo para su comercialización y su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud de las personas que lo ingieran".El organismo ya había advertido antes sobre el uso del dióxido de cloro (también conocido como CDS, por sus siglas en inglés), que no sirve contra el coronavirus ni para ninguna otra afección o enfermedad."La ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales", alertó a principios de agosto Anmat.Además, informó en ese entonces que "la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo".