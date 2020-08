Salta capital busca controlar los brotes de coronavirus y evitar volver a fase 1

El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, manifestó hoy que se trabaja en la búsqueda de una estrategia para atenuar la situación de aumento de casos de coronavirus en el departamento Capital y pidió a la población no bajar la guardia, para evitar volver a la fase 1.



"Venimos trabajando junto a todos los municipios y en particular con autoridades de la Municipalidad de Salta, estamos evaluando el crecimiento de los casos que se han dado esta semana en el departamento Capital, que es el segundo, después de San Martín, en cantidad de casos", explicó el ministro en un informe que formuló sobre la situación epidemiológica provincial y de la ciudad de Salta.



Asimismo, indicó que "vamos a ver cuál es la estrategia para poder atenuar esta situación" y pidió a la comunidad no bajar la guardia "porque si lo hacemos podemos cometer errores y terminar retrocediendo a una etapa que ninguno quiere".



Villada comentó que "estamos evaluando justamente cómo logramos adoptar medidas para evitar que haya circulación, y que no exista lo que ha pasado en el departamento San Martín, que volvió a fase 1, en la que no se pueden desempeñar actividades laborales, comerciales, está restringido todo y lo único que hay es el aislamiento".



"Estamos trabajando, hablando con ellos, y vamos a ver qué medida adoptamos de manera conjunta y consensuada, para lograr este gran objetivo", afirmó.



Por otro lado, señaló que, en la capital salteña, a principios de agosto "teníamos 250 casos aproximadamente, y ahora, estamos cruzando los 1.200", lo que significa que "en más de 15 días se han cuadruplicado los casos".



"Tenemos una evolución que está en consonancia con lo que está pasando en el país, ya que éste superó los 300.000 casos y la situación se empezó a desplazar hacia el interior", agregó Villada, quien detalló que "la gente no debe tener miedo, tiene que tener la tranquilidad de saber lo que está pasando".



Sobre la situación de la provincia, indicó que "hay 7 departamentos que no tienen casos, 8 que tienen 10 o menos, 4 con menos de 20 casos, y otros cuatro departamentos que tienen una situación complicada: San Martín, Capital, Orán y Güemes".



Luego, explicó que, en Salta, "la situación compleja comenzó desde el norte y tiene que ver con la realidad que se vive en la frontera con Bolivia, que, por la situación del país vecino, muchos bolivianos cruzan generando en algunos casos los contagios".



Por su parte, la ministra de Salud Pública de Salta, Josefina Medrano, coincidió en que "esta semana hemos tenido un incremento de casos en Salta Capital" y agregó que "estamos todavía en la búsqueda de los nexos epidemiológicos de esos casos".



"Tenemos que seguir con todas las medidas de prevención a los fines de transcurrir la pandemia de una manera controlada y que el sistema de salud pueda acompañar ese transcurrir", afirmó.



La funcionaria señaló que "en este momento no tenemos certeza de transmisión comunitaria en la capital. Diariamente nos reunimos con el equipo de Epidemiología y el equipo técnico del Ministerio, hacemos un análisis de situación no solo de Capital sino de toda la provincia".