Francolini: "Otorgamos beneficios económicos para ayudar a los comerciantes"

Medidas de ayuda económica

Este viernes el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, junto con su gabinete, anunció una serie de medidas de ayuda económica para los sectores comerciales afectados por la pandemia. Las medidas contemplan la exención impositiva que ya se encuentra vigente y el otrogamiento de dinero a los comerciantes."Anunciamos dos beneficios que van a contribuir a aliviar las consecuencias que generó la pandemia y conservar la actividad económica", informó el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, aA su vez, señaló que "sabemos que son muy pocos sectores que no perdieron su situación económica, hay algunos que lo han sufrido y mucho"."El primer beneficio se basa en otorgar una ayuda económica extraordinaria por única vez de 20.000 pesos para los comerciantes que estaban al día con la tasa comercial, hasta el mes de marzo". Según explicó, los beneficiarios cobrarán el dinero en dos veces, una cuota en agosto y la otra en septiembre.Otra de las medidas que estableció el municipio está destinada a los comercios que no estaban al día con la tasa comercial, "se otorgará una ayuda económica de 10.000 pesos en dos veces", remarcó.En Concordia, como en el resto de la provincia, hay algunos rubros que aún no volvieron abrir, como discotecas, canchas de futbol, jardines de infantes, entre otras. "Son los más afectados por la pandemia del coronavirus", aseguró el presidente municipal.También se anunció una prórroga de la desgravación ciento por ciento de la tasa comercial "con los anticipos del mes de julio y agosto que no superen el mínimo general", explicó."Hace un tiempo veníamos analizando con todo el equipo de asesoramiento económico de la Municipalidad, queríamos otorgarles una pequeña ayuda a los comerciantes, que para el municipio significa un sacrificio importante", reflexionó Francolini.A su vez señaló que, en Concordia, en el último tiempo, se observaron "muchos trabajos informales, como verdulerías, almacenes, kioscos, para mitigar el impacto que produjo la pandemia"."La situación económica de la ciudad no es ajeno al resto del país", sentenció.En este sentido remarcó: "En este momento estamos en la producción del citrus, ahora comienza la época de la cosecha de arándanos, y esto ayuda mucho a la economía local".Al finalizar declaró que "estamos analizando que el trabajo sea únicamente para las personas de la zona, dura alrededor de tres meses, y significa un aporte para los ciudadanos".