La crisis se agudiza y transportistas "regalan las unidades para poder comer"

Foto: Archivo

"No sé si alguien se imagina la desesperación", dijo el secretario de la Asociación de Transporte Escolar de Concordia, Marcelo Zorzi, quien reconoció que debieron comenzar a malvender las unidades para subsistir.



El pasado mes, el sector realizó una movilización hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador solicitando apoyo del Estado. "La ayuda que necesitamos nosotros es para comer, porque estamos desde diciembre sin trabajar", indicó Zorzi.



Comentó también que no fueron llamados por las autoridades, "ni hubo respuesta a las cartas, a las notas, al pedido de audiencia al gobernador".



Como el transporte escolar está aprobado en el presupuesto para todo el año, el sector reclamó que se continuara el pago, pero "nunca más nos contestaron anda".



La crisis se agudiza y los transportistas comenzaron a malvender las unidades. "El que tiene un dinero se aprovecha de los que están desesperados y estamos regalando las unidades para poder darle de comer a las familias. Las tenemos que vender, si no de qué vamos a vivir", sostuvo.



Zorzi admitió que no hay otras alternativas para el sector debido a que no tiene habilitaciones para prestar otros servicios. "Las habilitaciones cuestan plata, al que abre una verdulería por desesperación, porque todo el mundo está abriendo verdulerías, le llegan con las inspecciones a clausurarle por no está habilitado y lo único que pide la gente es trabajar el día para comer", cuestionó.



