Disminuye la intensidad del fuego en la Isla Cambacuá de Concepción del Uruguay

Importante incendio afecta la isla Cambacuá en Concepción del Uruguay

El jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Carlos Nosalevich, aseguró que la columna de humo en Isla Cambacuá, esta mañana se redujo de manera significativa, adelantó que sobrevolarán la zona gracias a la colaboración del Aeroclub uruguayense. Además se espera la llegada del personal de Plan de Manejo de Fuego.que se realizará un reconocimiento de la zona, acción que no pudieron llevar a cabo anoche por la peligrosidad del lugar. "Ayer a la hora que se produjo la columna de humo, inmediatamente Mariano Castro, Jefe de la Prefectura, me comunica que envía un guardacostas hacia el lugar para verificar. Minutos más tarde me confirma que es zona interior de la Isla Cambacuá, y ya a la noche no valía la pena arriesgar personal o vidas humanas para pajonales de difícil acceso".El jefe de Bomberos Voluntarios comentó que continúa en comunicación con Prefectura Naval y la situación ya está controlada. "Hace unos minutos me comunica el prefecto Castro que no se veía más que apenas una pequeña columna. Entonces tenemos previsto con gentileza del Aeroclub de Concepción del Uruguay a las 9hs para hacer un sobrevuelo sobre la Isla para informar a la gente del Plan del Fuego que va a estar llegando a la ciudad para ver qué acciones tomar. Tenemos personal para ser trasladado por prefectura hacia el lugar si es necesario y extinguir todo lo que queda".Acerca del foco del fuego, destacó que podría ser intencional. "En general, los campos y pastizales que se prenden los genera el hombre, no se generan solos porque no hubo tormenta como para que un cable caiga y encienda los campos. En Cambacuá no queda otra, porque no hay condiciones climáticas como para que se encienda solo, se tiene que cumplir la regla de 30% humedad 30°C+ y 30 km/h en los vientos, y dos cosas no se cumplían".Finalmente, señaló que desde Prefectura Naval Argentina se notificó a la Fiscalía Federal y que tras la llegada del personal de Plan de Manejo de Fuego se harán reportes que aportarán a la causa.