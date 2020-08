Pronóstico a corto y mediano plazo: Temperaturas, lluvias y el efecto de La Niña

El licenciado en Meteorología, Germán Heinzenknecht, adelantó durante el programadeel pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, al tiempo que dio cuenta de lo que se espera para los próximos meses."Las condiciones de aire polar más intenso se registraron en el sudoeste de Córdoba y San Luis, donde se llegó hasta 12 grados bajo cero. Para mañana todavía tenemos posibilidades de algunas heladas más moderadas en Entre Ríos, para ir hacia un fin de semana bastante más agradable", ratificó el especialista.Asimismo, señaló que "esta sería la última irrupción de aire polar tan riguroso. Hacia mediados de la semana venidera, luego de algunas lluvias, tendremos la llegada de otra masa de aire frío, pero no con tanta contundencia como la actual. Ya empezarán a dar pelea las masas de aire tropical, que luego se impondrán como señal de la proximidad de la primavera".Expresó que el sector agropecuario aguarda un incremento "en la oferta de precipitaciones" y adelantó que. Es decir que no serían significativas si se comparan con la demanda, sobre todo del sudoeste provincial. Ese sector está retrasado" en cuanto a las reservas hídricas".En ese sentido, precisó que "los normal" es que ". Es decir que si hablamos en números redondos, estamos a la mitad de lo habitual, a lo que se suma que venimos de un otoño que no fue muy generoso""."El escenario actual no es de sequía, pero si precario", manifestó, al tiempo que adelantó que ". Podríamos tener entre 30 y 40 milímetros. Las lluvias llegarían justo para satisfacer la demanda del trigo". Pero advirtió que si esto no llega el escenario será preocupante.Heinzenknecht fue más allá: "Ya está confirmado que septiembre, octubre, noviembre y principios de diciembre transcurrirán en unque es negativa sobre la lluvia. Este factor jugará en contra de la normal oferta de lluvias".No obstante, en la región "puede haber una compensación si se afianzan masas de aire tropical en nuestra zona. Somos optimistas en ese sentido, para llegar a". Así, "la Niña no sería tan intensa como para dejar un déficit pluvial muy marcado".