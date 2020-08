Covid: El 80% de personas tratadas con plasma en Santa Fe se está recuperando

Sociedad Santa Fe registró un nuevo récord diario con 202 casos de coronavirus

La mayoría de las personas tratadas con plasma de pacientes recuperados de coronavirus en hospitales y sanatorios de la provincia mostró una evolución favorable. Hasta ayer, 68 pacientes habían recibido las unidades donadas en forma solidaria por quienes superaron la enfermedad y, según datos del Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio), el 80 por ciento, unos 54, había manifestado una "buena respuesta" a la terapia. Desde el organismo destacaron la actitud solidaria de los donantes y pidieron que estos gestos generosos se repliquen.Los tratamientos que se realizan con plasma de pacientes convalecientes de coronavirus forman parte de un ensayo nacional que busca determinar la seguridad y efectividad de esta terapia. La investigación clínica tiene por objetivo establecer si el suero, cargado de anticuerpos contra el virus, puede ayudar a la recuperación de los enfermos. Tal como hacía Julio Maiztegui hace 50 años para enfrentar la Fiebre Hemorrágica Argentina, conocida por ese entonces como mal de los rastrojos.La provincia se sumó al protocolo nacional de la investigación sobre la utilización del plasma de personas recuperadas de Covid-19 a mediados de mayo. El Cudaio rápidamente comenzó a convocar a donar sangre a quienes tuvieran el alta médico de la enfermedad y los primeros tratamientos se concretaron hace dos meses en el Hospital Cullen, de la capital provincial.Sergio Peter, un médico de 51 años de la localidad de Ceres, fue uno de los primeros en recibir esta terapia alternativa y se convirtió en portavoz de sus buenos resultados. Según contó a La Capital, a las 12 horas de recibir la transfusión dejó de tener temperatura, a las 24 no necesitó soporte de oxígeno para respirar y a las 48 pudo dejar el hospital.El aumento de las infecciones por coronavirus en la provincia y la voluntad de los médicos de ofrecer alguna chance a los pacientes más enfermos, multiplicó las experiencias.De acuerdo a datos del Cudaio, ya fueron 68 los pacientes tratados con plasma y hay 29 instituciones públicas y privadas que adhirieron al ensayo. En Rosario, la terapia se realiza en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) y en el Eva Perón, de Granadero Baigorria, entre otros lugares, y también se sumaron centros de salud de Armstrong, Casilda, Firmat, Reconquista y Venado Tuerto.Los primeros resultados de los tratamientos también son alentadores: hasta ahora no se registraron efectos adversos en los pacientes, lo que permite afirmar que se trata de un tratamiento seguro. Y en el 80 por ciento de los casos mostró también ser eficiente.Andrea Acosta, responsable del área de Hemoterapia del Cudaio, aclaró que recién se están relevando los primeros informes de los investigadores, "pero hasta ahora no hay descriptas reacciones adversas, por lo que ya sabemos que es un tratamiento seguro y también vemos una buena respuesta de los pacientes, que en el 80 % de los casos mostraron una evolución favorable".La profesional explicó que en la provincia la terapia se emplea cuando la enfermedad alcanza una gravedad moderada y los médicos tienen indicios de que el cuadro puede complicarse aún más. "Generalmente se transfunde plasma cuando las personas ingresan a unidades de cuidado intensivo, pero antes de que necesiten de un respirador", explicó y contó que otro dato alentador que muestran las experiencias es que "se reduce el tiempo de internación de los pacientes, ya que no necesitan asistencia mecánica respiratoria".Un tema no menor, sobre todo cuando la curva de infecciones se encuentra en alza y la ocupación de camas hospitalarias es un dato seguido de cerca por las autoridades de salud. (La Capital)