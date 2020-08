Gualeguaychú al límite: "Delicada" situación sanitaria por los casos de Covid-19

El secretario de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú, Roberto Piaggio, que ejerce la dirección del Hospital Centenario, dio cuenta de la delicada situación por la que atraviesa dicha ciudad en el marco de la pandemia."Es momento de comprender la gravedad de la situación, tenemos que ser solidarios, cuidarnos. Se trata de asumir responsabilidades individuales, implica ver de qué manera transitamos este momento tan especial, cómo nos cuidamos para ver cómo cuidamos a los demás", expresó el funcionarioRespecto a la situación sanitaria en Gualeguaychú, destacó: "Estamos en una situación delicada."."El personal de salud viene trabajando de lunes a lunes, y que la situación nos viene exigiendo cada vez más. Tenemos que ver cómo cuidamos a toda la población en general pero también a los equipos para evitar el desgaste de ellos. La sala 1 la tenemos con la máxima capacidad, los hoteles también" subrayó Piaggio, al tiempo que dijo: "Esta situación depende del aporte de cada gualeguaychuenses de cómo nos cuidamos para prevenir que esta situación no termine con el sistema sanitario desbordado y que la gente no tenga los cuidados que la situación requiere".".Alertó que "entonces no acudieron al diagnóstico por encontrarse bien de salud. Eso es lo que hace el escenario sea muy complicado, de la manera en la que se comporta esta enfermedad. Vamos en franco crecimiento que se condice con la provincia, en el país. En plena transición a una transmisión comunitaria".La decisión de regresar a la fase 1 no depende pura y exclusivamente del Municipio; sino que será una determinación conjunta con autoridades sanitarias de Provincia y Nación.Esta posibilidad no sólo que existe sino que está siendo evaluada actualmente por los tres niveles a cargo. Pero ¿cuáles son las variables a analizar para tomar esta decisión?En primer lugar,. Actualmente la situación está controlada, aunque una fuente municipal confió a El Día queActualmente "hay plena disponibilidad de las camas de Terapia Intensiva, pero las camas de internación común están todas ocupadas".Esta situación ajuste el margen de respuesta, sumado a que comenzaron a atenderse casos de personas adultas mayores. Afortunadamente, la mayoría son casos leves aunque requieren de internación porque así lo indica el protocolo médico."Están las camas llenas, y los dos hoteles también", informaron para graficar la delicada situación a la que se enfrentan las autoridades sanitarias de Gualeguaychú.Por este motivo, es que ya comenzaron las gestiones para obtener un tercer hotel para aislar a posibles casos con síntomas.El factor que está pesando más a la hora de definir es la capacidad de dar respuesta por parte del sistema sanitario. En principio sería una "acción preventiva" que no se extendería por más de dos semanas.