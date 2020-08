Importante incendio afecta la isla Cambacuá en Concepción del Uruguay

Causó asombro ayer al caer la tarde y durante la noche en Concepción del Uruguay la densa humareda desatada a raíz de un incendio de considerables dimensiones registrado en Cambacuá.Si bien las llamas y la extensa columna negra de humo pudieron observarse desde el casco urbano, fue más notable desde la zona portuaria y los edificios en torre de la Histórica.Según se pudo conocer, el fuego se habría originado en las últimas horas de la tarde en un sector de pajonales de la mencionada isla, que constituye uno de los balnearios y centros turísticos que ofrece Concepción del Uruguay en cada verano.Al tomar conocimiento de lo acontecido, las autoridades de la Prefectura de Puerto se pusieron en contacto con las del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por lo que se dispuso el envío de un guardacostas de cara a evaluar la situación en territorio, al tiempo que se emitió la alerta al Plan Provincial del Manejo del Fuego.En este sentido, estaba previsto seguir, a través de imágenes satelitales, el panorama en el área baja de pajonales y este jueves habrá nuevas visitas y se espera por la intervención de bomberos sobrevolando la zona.De acuerdo a los primeros datos recabados por el diario, la idea era contar con un reporte más completo para luego determinar la intervención o no en el lugar, teniendo en cuenta que, por la existencia de espejos de agua internos, "el terreno es de difícil acceso".Si bien los vecinos que integran las organizaciones ambientalistas deseaban contar con mayores precisiones al respecto, reflejaron a priori su consternación y tristeza por el siniestro y los efectos que tendrá sobre la flora y fauna nativa, por cuanto se trata de una de las reservas naturales más cercanas a Concepción del Uruguay.La preocupación está dada no sólo por lo acontecido a nivel local sino también por los hechos suscitados en las últimas semanas tanto en el delta entrerriano como en otros espacios verdes de la Argentina. Hasta anoche, no había datos certeros respecto de si el fuego habría sido intencional o no.