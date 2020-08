La Pampa ofrece cerrar causas de violación a cuarentena por aportes voluntarios

En la Pampa algunas de las personas que fueron sorprendidas circulando fuera de los horarios, sin permiso o en lugares no permitidos, recibieron un mensaje del Ministerio Público Fiscal para cerrar la causa judicial a cambio de un aporte voluntario de dinero o de alimentos no perecederos. Solo pueden hacerlo quienes no tienen antecedentes ni se resistieron a la autoridad en el control.Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio más de 10.500 personas fueron encausadas por no respetar las restricciones a la circulación al violar el artículo 205 del Código Penal Argentino.La gran mayoría no tiene antecedentes policiales ni judiciales previas, por lo cual el Ministerio Público Fiscal ofrece una posibilidad de reparación voluntaria sin llegar a tener que terminar la causa penal.Desde le Ministerio Público Fiscal aclararon que ese mensaje solo le llega a quien previamente ha sido citado oficialmente o luego de recibir una comunicación oficial.En este caso, el mensaje fue posterior a una citación y una llamada telefónica. En el texto se les ofrece la resolución no conflictiva de la violación de la cuarentena.Primero se solicita el pago de una suma de dinero y en caso de no contar con recursos, puede hacer una donación de alimentos no perecederos. Esto último dependerá de la evaluación de la justicia.