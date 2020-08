"El virus ha explotado y se está expandiendo", dijo un médico de Gualeguaychú

La capacidad del sistema sanitario

El especialista explicó que "hay fórmulas para calcular lo que va a pasar más adelante, y uno va viendo un panorama difícil a futuro, sumado al comportamiento de la gente que ya le bajó la persiana al problema"."El virus corre entre la gente joven, porque tienen contacto con muchas personas, y andan de un lado para el otro y eso hace que el virus se transporte en personas que se enferman muy poco o nada, pero éstos después contagian a sus padres, y estos caen internados, y los padres después contagian a sus padres (a los abuelos de los jóvenes) y ahí es donde empezamos a ver los muertos, que es lo que está pasando", postuló el neumonólogo de Gualeguaychú."Todos vamos a tener un conocido o un pariente fallecido; sabemos que cada 100 contagiados hay uno o dos que fallecen", añadió, y marcó que la tasa de duplicación de casos es de 15 días, por lo que en dos semanas "vamos a tener 600 casos" y en un mes "1200". "Es como una bomba", graficó.El integrante del COES opinó también que "el pico no lo hace el virus, la gente es la que hace que se den, porque el virus no para; el miedo hace que la gente empiece a cuidarse".Por otra parte, aseguró que con la vacuna ya en el horizonte "el panorama no es tan malo", y recomendó "aguantar", ya que "la inmunidad de rebaño es un suicidio colectivo, nos estaríamos entregando en el río cuando falta poquito para llegar a la otra costa".Weimberg marcó que la ocupación de camas para enfermos leves en este momento está al 100%. "Están ocupadas todas y estamos poniendo camas nuevas, vamos a ocupar salas que no estaban destinadas al Covid, uno va viendo que se nos viene un tsunami", detalló.Por otra parte, destacó que "en terapia intensiva hay disponibilidad", debido a que todavía no ha llegado el contagio al extracto de la población de más riego. Igualmente advirtió que "este no es el problema hoy, pero si uno proyecta la dinámica va a ser otra".Este miércoles, el Hospital Centenario dio a conocer queGualeguaychú confirmará casos de Covid sin la realización del hisopado. Se aplicará en los casos de convivientes sintomáticos de pacientes con diagnóstico de Covid-19 confirmado por PCR, que residan en la ciudad de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano.Esta medida, provocará que "se multipliquen por cuatro o por cinco la cantidad de casos", aseguró el neumonólogo.