Covid-19: Hay nueve pacientes internados en unidades críticas en Paraná

y uno en el hospital Militar sin asistencia respiratoria", comunicó la secretaria provincial de Salud, Carina Reh, al brindar el reporte provincial en relación al coronavirus.La funcionaria provincial especificó que. Además de un paciente en unidades críticas del Hospital Militar, y otro en el Masvernat de Concordia, los que cursan su internación sin mecánica respiratoria.Además,, explicó.En relación a la ocupación de camas en la capital entrerriana, es de 60 pacientes moderados los que están distribuidos entre el hospital San Martín y La Baxada. Mientras que en Gualeguaychú, la ocupación de camas es de 28 pacientes."De un total de 100 pacientes, un 20% cursa la enfermedad moderada lo que obliga a su internación y supervisión permanente", indicó Reh al dar cuenta que "un 5% cursa internación en unidades críticas, por lo cual, la situación actual en Paraná nos pone en alerta permanente porque,"La mayoría de los pacientes moderados están internados en el hospital San Martín y hay un gran número de pacientes que, por sus condiciones, cumplen aislamiento domiciliario", acotó.porque en todos los casos reportados hasta el momento, los pacientes presentaban diferentes patologías prexistentes, por lo cual, independientemente de la edad, (como el caso del fallecido oriundo de Paraná de 32 años), la infección genera una disminución de la capacidad de respuesta inmunológica ante la infección".Punto aparte, Reh comunicó que tras una reunión con el equipo de Salud de Gualeguaychú y el área de Epidemiologia de Nación para hacer un punteo de la situación epidemiológica de la ciudad, se definió "mantener la definición de circulación por conglomerado con casos comunitarios, lo que implica un seguimiento permanente".Respecto a los controles fronterizos en Entre Ríos, la funcionaria provincial indicó que deberían intensificarse pero no cambiarse. "Desde el COES hemos hecho las recomendaciones pertinentes a las localidades sobre los controles necesarios para tener un resguardo y control y sobre las personas que ingresan a Entre Ríos".La secretaría provincial de Salud reconoció que "son muchas las personas que ingresan, sobre todo en las fronteras donde tenemos ingreso de trabajadores esenciales y la flexibilización económica, pero creemos que los controles se deben seguir haciendo de la misma manera, intensificando, pero no cambiando el modo"."Hemos realizado una app para agilizar los controles", sostuvo, y recordó que cada provincia "puede definir medidas a adoptar, como lo hizo Santa Fe y también pueden hacerlo Buenos Aires o Corrientes y tal vez no coincidan con las medidas tomadas por Entre Ríos".