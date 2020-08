UPCN informó un aumento de casos de coronavirus en trabajadores de salud

Aumento salarial

El gremio UPCN informó que se registraron una cantidad importante de casos de coronavirus, en trabajadores del personal de salud."En conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Salud, nos informaron que un ocho por ciento de los contagios, corresponden a los trabajadores de los hospitales de la provincia", aseguró la secretaria Gremial, Carina Dominguez, a Elonce TV.En este sentido aclaró que "hay que aclarar que los trabajadores no se contagiaron en los nosocomios, fueron en reuniones sociales o familiares".-"Seguimos de cerca esta estadística, porque no solo hay que tener en cuenta el personal que deben ausentarse, sino también los que deben aislarse", señaló.A su vez aseguró que, en relación a los casos de trabajadores aislados, no siempre se ponen suplentes."Los trabajadores están recargados, en sectores como enfermerías, servicios generales y de limpieza. Se autorizaron algunas suplencias por el personal de riesgo, cosa que no ocurría al principio de la pandemia, pero aun así la demanda es mayor que en situaciones normales", sumó.En relación a las jornadas laborales, Domínguez explicó que "siempre dependen del escalafón, pero trabajan entre 6 y 7 horas".Este martes, desde el gremio se realizó un llamado para que los trabajadores extremen las conductas de higiene, "los equipos de salud están cansados, por eso solicitamos que, si llega a faltar elementos de protección personal, avisen al sindicato, para que podamos realizar un reclamo".Por otra parte, la gremialista señaló que "en las ultimas horas la comisión directiva quiere que se haga un llamado a paritarias, y tener un gobierno para tratar un incremento salarial, mientras tanto pedimos que se otorgue una suma fija en relación al deterioro del salario".Los trabajadores de Salud percibieron el bono nacional, en esta semana recibieron la tercera cuota.