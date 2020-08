Manifestación de ATE: "Queremos un salario que nos permita sustento y dignidad"

Bajo protocolos, este miércoles, ATE llevó adelante una manifestación para exigir a las autoridades municipales, que se cree una mesa de diálogo para discutir una reapertura de paritarias."Hay una necesidad urgente de que se dé un aumento salarial, llevamos alrededor de un año y medio sin incremento", informó una de las representantes de ATE, Malena Tureno aEn este sentido, explicó que "realizamos reclamos por otros medios, pero no hemos tenido respuesta. Los trabajadores entendemos la situación de pandemia y del Municipio, pero es insostenible continuar asistiendo a nuestra familia, con un salario mínimo de 20 mil pesos, que no es efectivo el cobro"."Desde el 2019 no hemos tenido la instancia de discusión salarial, queremos plantear nuestras necesidades e ir arribando a una cifra lógica que nos permita a nosotros el sustento y la dignidad", sentenció la dirigente gremial.Y continuó: "Los trabajadores municipales estamos casi 23.000 pesos por debajo de la línea de pobreza".Por su parte, el secretario adjunto gremial de ATE municipal, Roberto Alarcon indicó que "con un protocolo y manteniendo las distancias pudimos venir a manifestarnos ante la falta de respuesta que tiene el Ejecutivo Municipal"."Los trabajadores ya no aguantan más, no llegamos a fin de mes. Esperamos poder dialogar y avanzar en un salario mejor", aseguró.A su vez, manifestó: "Creemos que tendríamos que estar todos los sindicatos reunidos en una mesa y discutir el salario en el Ministerio de Trabajo".En relación al salario que perciben en la actualidad declaró: "En promedio, un trabajador de categoría 1 a la 20 tiene un salario de 20 mil pesos. Es necesario tener más de 30 años de antigüedad para que recién lleguemos a la categoría 23 o 24".Además, entre los reclamos manifestaban la necesidad de que se lleve a cabo la rotación del personal, de salud.UPCN pidió que "Se llame a paritarias y una reunión con el gobierno para definir este tema. Mientras se lleven adelante las conversaciones, solicitamos se otorgue una suma fija a los efectos de paliar la situación y lograr un recupero en el salario de los estatales entrerrianos"."Para el Gremio es fundamental encarar una negociación urgente, para que los trabajadores puedan hacer frente a la crisis que ha deteriorado notoriamente los salarios".