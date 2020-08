Gualeguaychú podrá confirmar casos de Covid-19 sin la realización del hisopado

La confirmación por nexo epidemiológico permitirá arribar a diagnósticos más rápidamente, otorgando mayor dinamismo a los sectores de atención y disminuyendo la cantidad de hisopados a realizar, además del tiempo de espera de resultados.El requerimiento había sido realizado días atrás por el Hospital Gualeguaychú a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos y la respuesta positiva por parte de las autoridades sanitarias de la provincia se dio a conocer este martes durante el encuentro del Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) local.El director del Hospital Gualeguaychú, Dr. Martín Roberto Piaggio, y su equipo de trabajo trasladaron al resto del Comité las implicancias en el circuito de atención y los beneficios que tendrá para los profesionales médicos poder diagnosticar y confirmar un caso de Covid por nexo epidemiológico sin la necesidad de realizar un hisopado."Con esto nos sumamos a una iniciativa provincial y nacional, que se ha utilizado en otras regiones, porque dado el avance de la pandemia,explicó el médico cardiólogo del Hospital Gualeguaychú, Iván Gómez.Esta medida, que ya se aplica en Paraná donde existe transmisión comunitaria del virus,Es decir,Desde la confirmación todo el seguimiento del paciente y sus contactos es el mismo que en el caso de un paciente confirmado con PCR., indicó Gómez.Por su parte, mencionó que "el diagnóstico rápido permite el aislamiento más rápido y de esa manera evitamos contagios de manera más rápida, se ahorran recursos y la confirmación por nexos evita la concurrencia a las instituciones de salud que no sean sumamente necesarias".El médico infectólogo del Hospital Gualeguaychú, Ignacio Bourlot, coincidió en que esta medida favorecerá a la actualidad que presenta Gualeguaychú. "La realización de un hisopado no está exenta de tener un resultado negativo incluso en pacientes que tienen la enfermedad, lo cual genera más dudas que certezas". Al disminuir la cantidad de hisopados se evita un colapso en el sistema en los laboratorios de Paraná y próximamente Concepción del Uruguay, que procesan las muestras de otros casos que sí son necesarios determinar por PCR.Todos estos casos deberán ser estudiados por laboratorio para el diagnóstico etiológico para Sars-Cov2. "Un tercer contacto, es decir, un contacto de un contacto, ya no podemos confirmarlo por nexo, también deberá ser referido para ser hisopado", aclaró el médico infectólogo.Esto debe ser un llamado de atención a la comunidad para aumentar al máximo los cuidados en la situación epidemiológica que se presenta en Gualeguaychú, para evitar la sobrecarga del sistema de salud y preservar los recursos que no son infinitos, para poder administrarlos de la mejor manera posible y garantizar el derecho a una atención sanitaria digna.