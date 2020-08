Feliciano sin casos de Covid19: "Fue el objetivo desde el inicio de la pandemia"

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, destacó a Elonce TV la realidad epidemiológica del departamento del norte entrerriano dado que, junto a Tala, son los únicos que no registran casos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos.



"Somos beneficiados por esta nueva realidad, todavía sin casos de coronavirus en la ciudad. Fue un objetivo que nos planteamos al inicio de la pandemia, que íbamos a tratar de no tener casos, o la menor cantidad de casos posibles; esa fue la premisa de trabajo, que hasta ahora se viene cumpliendo", resaltó el mandatario municipal.



En la oportunidad, manifestó su "preocupación" por la situación epidemiológica de Paraná, declarada en transmisión comunitaria de coronavirus. "Si bien hay trámites médicos que son impostergables, recomendamos a los vecinos que si por ejemplo tenían que ir a cambiar los anteojos al oculista a Paraná, que traten de esperar un poquito más para disminuir el tránsito en la capital entrerriana", encomendó Arévalo a los felicianeros.



"Todos aquellos que provengan de Paraná, ciudad que se encuentra en transmisión comunitaria del virus, tienen que hacer la cuarentena por 14 días en sus casas; y a los que viajan a localidades cercanas, como Chajarí, les hacemos un seguimiento especial, a través del cual, el personal municipal de Salud lo visita durante 72 horas para tomarle la temperatura y ver los síntomas para determinar si hubo posibilidad de contagio por el viaje a esas ciudades vecinas", explicó el intendente.



Arévalo destacó que "la mayoría de los vecinos cumplió con las normas de cuidado". "Paulatinamente, fuimos trabajando con las habilitaciones de bares y restó, gimnasios y actividades recreativas, que permitieron que los vecinos puedan distraerse y no estar tan abarrotados en su casa sin poder salir; esto nos permitió un mayor cumplimiento por parte de los vecinos, el saber que tienen actividades para hacer", explicó.



"Feliciano está como en una burbuja y por eso le pedimos a los vecinos que sigamos haciendo el esfuerzo para los cuidados que debemos tener", remarcó al alentar a los vecinos "a no decaer". "Todos estamos cansados de la cuarentena -reconoció- pero como lo ha dicho el Presidente, no hay otra barrera mejor hasta que salga la vacuna".



Finalmente, Arévalo comunicó que en lo que va de la pandemia, "se realizó una sola acta de infracción" y valoró el cumplimiento de los comerciantes en relación a las medidas de protección. Y anunció que próximamente, en la localidad se "habilitará el automovilismo y karting". (Elonce)