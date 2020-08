Crecieron consultas por afecciones respiratorias: Atienden 100 pacientes por día

Para evitar contagios

Debido al incremento de casos de coronavirus en la capital entrerriana, las consultas en la posta respiratoria del hospital San Martín, aumentaron considerablemente.En el nosocomio están realizando un trabajo estadístico para evaluar el impacto de la atención en la guardia, tanto la capacidad de atención como los insumos médicos."Estamos observando que en la última semana se están incrementado notablemente los casos de la posta respiratoria", informó el jefe de Guardia del Hospital San Martín, Fernando Gómez, aY remarcó:".En este sentido señaló que "a estos pacientes lleva tiempo atenderlos, se debe hacer un interrogatorio, se realiza una toma de muestras, y hay algunos pacientes que requieren tomografías o radiografías, es por ello que la atención que hacemos para discriminar a si estamos frente a un caso de covid-19 demora".Y continuó: "Le pedimos a las personas que tengan paciencia, porque hay horarios en el que el cumulo de pacientes es importante".De todos modos, aseguró que "el sistema sanitario está respondiendo y nosotros no llegamos a un nivel de ocupación al 100 por ciento"."Trabajamos en conjunto con efectores privados y el hospital de la Baxada, y tratamos de direccionar las patologías que no son coronavirus, se lo traslada a la parte privada".A su, vez, el jefe de Guardia indicó que "desde que empezó la pandemia se comenzó a trabajar en la sectorización del nosocomio y una división de los recursos para optimizar la atención"."Se estableció hacer una posta respiratoria y se direccionó recurso humano a una esquina del hospital, ubicado en calle Gualeguaychú y Pascual Palma donde funcionaban los consultorios de oncología y se dispuso un camión sanitario", mencionó Gómez.Por otro lado, explicó que la guardia quedó dividida en dos partes, una es donde se decepcionan los pacientes potencialmente Covid-19 y se observa el cuadro sintomático, y de ser necesario se hace el hisopado y en la otra diversas patologías."La idea es no mezclar los pacientes y que no haya un contagio internosocomial, y redireccionar la atención de los mismos y optimizar el uso de los elementos de higiene", apuntó.