Coronavirus: Reportan un fallecido y 46 nuevos casos en siete departamentos

Fallecimiento

El detalle de los casos

Mes de marzo

Mes de Abril

Mes de Mayo

Mes de Junio

Mes de Julio

Mes de Agosto

En virtud de los datos reportados al 19 de Agosto de 2020 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud,, de los cuales 32 corresponden a la ciudad capital, 12 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente -uno fue detectado por clínica y epidemiología- y de los 20 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo en la localidad de San Benito se confirmó un nuevo caso, el cual se está investigando su nexo. El restante es de la localidad de Colonia Avellaneda, el cual tuvo contacto estrecho con caso Covid-19 positivo.: uno es contacto estrecho de paciente positivo de Covid-19 -confirmado por clínica y epidemiología- y de otros tres pacientes, sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación., ambos pertenecen a la ciudad de Basalvilbaso y sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo,, un perteneciente a la ciudad de Chajarí y su nexo se encuentra en investigación y el restante a la localidad de Villa del Rosario el cual tuvo contacto estrecho con un paciente con Covid-19.En el, los cuales son contactos estrechos de pacientes confirmados previamente., el cual proviene de provincia con circulación comunitaria- Buenos Aires.Finalmente,y su nexo se encuentra en investigación.Dos casos de la ciudad de Concordia se reclasificaron a la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto se restan a dicho departamento.De ese modo,Asimismo, el Ministerio de Salud informaSe trata de un hombre de 71 años oriundo de Gualeguaychú, que tenía una enfermedad respiratoria preexistente que complicó su estado de salud. El mismo se encontraba internado en el Hospital Centenario.De esta manera, en Entre Ríos son 25 los fallecidos con Covid-19.: Se confirma el. Se trata de un joven oriundo de Gualeguay, que acudió a un sanatorio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El paciente había regresado de un viaje por algunos países de Europa.: Un caso de coronavirus, el primero en la capital entrerriana. Se trata de un ciudadano con residencia en el exterior que visitó a su familia en Paraná y consultó al sistema público de atención de la salud.: Un caso de coronavirus en Entre Ríos. Se trata de un ciudadano con residencia en Gualeguay que tuvo contacto estrecho con el primer caso confirmado en la provincia la semana pasada.: Se confirma un nuevo caso de Covid-19. Se trata de una persona adulta atendida en la ciudad de Gualeguaychú, por el subsistema de servicios de salud oficial de la provincia.: Tres nuevos casos de Covid-19. Se trata de un paciente de Paraná que fue atendido por un efector público y había viajado al exterior. El segundo caso, es un ciudadano extranjero que visitó familiares en Villaguay y fue internado en un sanatorio privado de esa ciudad. El último paciente confinado con coronavirus, es un ciudadano de Gualeguay que llegó de viaje con síntomas, por lo que fue atendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra internado. No llegó a Entre Ríos.: Confirmaron cuatro casos de coronavirus en Entre Ríos. Se trata de un paciente residente en Entre Ríos pero que fue atendido en Chaco. El segundo, es una adulta mayor que fue atendida en un centro privado de Paraná. El tercer caso, se trata de una joven con antecedente de viaje y atendida en el hospital público de La Paz. El cuarto caso, corresponde a un hombre residente en el departamento Diamante, también con antecedentes de viaje.: Tres nuevos casos positivos de coronavirus en Entre Ríos. Se trata de adultos jóvenes de Gualeguaychú, Colón y Concordia, con antecedentes de viaje al exterior.: Se confirmó un caso de coronavirus. Se trata de una persona que tuvo contacto estrecho con el paciente confirmado de la localidad de Colón el día 30 de marzo.: Se confirman dos casos de Covid-19 en Entre Ríos. Se trata de un paciente detectado en Gualeguaychú, y que registraba antecedentes de viaje al exterior. El caso restante fue registrado en la ciudad de Paraná y tiene antecedente de viaje a Ushuaia, que es una de las cinco zonas de Argentina identificadas con circulación local.: Se confirmó un caso de coronavirus y fue registrado en Paraná. Corresponde a una mujer adulta que mantuvo contacto estrecho con otro caso positivo.: Se confirma un nuevo caso de Covid-19. Se trata de un paciente adulto, oriundo de Islas del Ibicuy. Fue atendido en Buenos Aires donde se encuentra internado.: Dos nuevos casos confirmados de coronavirus en Entre Ríos. El primer caso es un adulto mayor, oriundo de Islas del Ibicuy, internado en Zarate (Buenos Aires), donde se contagió por transmisión local. El caso restante es una mujer mayor de la localidad de Libertador San Martín, "departamento Diamante", que mantuvo contacto estrecho con un caso confirmado.Una reclasificación del Ministerio de Salud de la Nación, ocasionó que uno de los casos asignados a Entre Ríos, fue reclasificado y se sumó al registro de Provincia de Buenos Aires, motivado por su residencia.: un caso positivo en la ciudad de Colón.: Un caso de coronavirus en Entre Ríos. Se trata de una adulta mayor, oriunda de Concordia, que viajó a Buenos Aires a hacerse atender en un centro privado ante la inminencia de un trasplante que debe realizarse. En los estudios prequirúrgicos se confirmó el cuadro de coronavirus.: un caso en Paraná. Corresponde a un adulto joven, que regresó del exterior.El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que fue reclasificado un caso identificado el pasado jueves 23 de abril, dado que se trata de una mujer (una adulta mayor, oriunda de Concordia), que reside en Ciudad de Buenos Aires, por lo que su registro fue corregido, asignándolo a aquella jurisdicción.: dos casos. Un caso en Gualeguaychú y otro en Villaguay.: Otros dos casos confirmados: uno en Gualeguaychú y otro en Larroque.: Otros dos casos, uno en la ciudad de Gualeguaychú y otro en Larroque.: Se registró un caso. Fue detectado en la ciudad de Concordia, corresponde a un adulto joven que regresó de viaje del exterior en un vuelo de repatriados.: un caso de un paciente que fue internado en Paraná y domiciliado en San Benito.: Nuevo caso en Chajarí que tenía antecedentes de viaje a Buenos Aires.: Se confirmaron dos casos más en Entre Ríos, uno en Chajarí (departamento Federación) y otro en una localidad del departamento Uruguay.: Dos casos en el departamento Uruguay.: Se registraron cuatro casos en la localidad de Colón.: Se reportaron siete nuevos casos en Colón, contactos estrechos con pacientes confirmados el día anterior.: Se suman cinco casos: Cuatro casos son contactos estrechos a los pacientes que dieron positivo en Colón, y otro caso detectado en Gualeguaychú.: Dos casos más en Gualeguaychú. Son dos hermanos menores de edad, con nexo epidemiológico por el viaje de uno de ellos a Buenos Aires, por razones médicas.: Dos nuevos casos de Covid-19 en Entre Ríos. Los casos corresponden a dos mujeres, oriundas de San José, una de ellas con domicilio en la ciudad de Colón, ambas son contactos estrechos de los últimos confirmados en dicha localidad.: Dos nuevos casos en la provincia. En esta oportunidad, se trata de los padres de los chicos que padecen coronavirus en Gualeguaychú.: Se reportaron seis nuevos casos: Dos de San José (departamento Colón), uno de Larroque (departamento Gualeguaychú), dos de Villa del Rosario y uno de Chajarí (departamento Federación).: Se confirmaron seis casos en la provincia. Son pacientes de los departamentos Islas, Colón, Uruguay, Federación y Gualeguaychú.: Se registraron tres casos. Dos pacientes de Villa del Rosario y una paciente, domiciliada en Paraná que está internada de Buenos Aires.: Se reportaron 18 nuevos casos de coronavirus, el mayor número de contagiados en lo que va de la cuarentena en la provincia. Los contagios se registraron en los departamentos Colón, Concordia, Federación e Islas del Ibicuy.: Se registró un caso del departamento Islas. Se trata de un contacto estrecho con los casos registrados el día sábado 13.: Se contaron 13 casos de coronavirus en la provincia. Se trata de cinco en Colón, tratándose cuatro de contactos estrechos de un paciente ya confirmado y el restante permanece en estudio el nexo epidemiológico. Los otros ocho corresponden al departamento Islas, y son contactos estrechos de los reportados días pasados.: Se registraron cuatro nuevos casos de coronavirus. Tres en el departamento Islas, los cuales son contactos estrechos de los reportados días pasados. Y uno, en la localidad de Santa Ana (departamento Federación), cuyo nexo epidemiológico se encuentra en estudio.: Se registraron cinco nuevos casos de coronavirus. Tres en el departamento Islas, los cuales son contactos estrechos de los reportados días pasados; uno en Gualeguaychú, también con contacto estrecho con un positivo; y uno en Paraná, cuyo nexo epidemiológico se encuentra en estudio.: Cuatro nuevos casos en Entre Ríos. Dos corresponden a ciudad de Paraná y son contactos estrechos de la paciente confirmada en el día anterior. Otro, corresponde a la localidad de Villa del Rosario (departamento Federación); es un joven con sintomatología leve y mantuvo contacto estrecho con un caso positivo de Chajarí. El último confirmado es de la localidad de Gualeguaychú, contacto estrecho de otro Covid-19 positivo de Holt Ibicuy (departamento Islas del Ibicuy).: Se registraron 18 casos de coronavirus. Nueve en la ciudad de Paraná, de los cuales, ocho son contactos estrechos de la paciente confirmada días anteriores, y el caso restante permanece en estudio el nexo epidemiológico. Otro corresponde a la ciudad de Gualeguaychú, y es contacto estrecho de un caso ya confirmado. Siete caso en el departamento Islas, todos relacionados a casos ya confirmados.El último, es del departamento Federación, de la localidad de Santa Ana y es contacto de un caso confirmado.: Reportaron nueve casos de coronavirus. Ocho en la ciudad de Paraná, de los cuales, siete son contactos estrechos de la paciente confirmada para Covid-19 el jueves pasado, y el otro caso detectado, permanece en estudio el nexo epidemiológico.El último es del departamento Federación, de la localidad de Santa Ana y es contacto también de un caso confirmado.: Se registraron 16 nuevos casos de coronavirus. Los 10 primeros corresponden a la ciudad de Paraná, ocho son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. Los otros dos, permanecen en estudio el nexo epidemiológico. Cinco se registraron en el departamento Federación, en la localidad de Santa Ana. Cuatro son contactos estrechos de casos confirmados y el último caso de una mujer adulta con neumonía y su nexo está en investigación. El caso restante fue confirmado en Gualeguaychú y es contacto estrecho de un paciente Covid positivo.: Se registraron 18 nuevos casos de coronavirus. Los 13 primeros corresponden a la ciudad de Paraná y 12 de ellos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. El otro, permanece en estudio el nexo epidemiológico.Otros cuatro casos se registraron en Santa Ana (departamento Federación) y son contactos estrechos de casos confirmados.Y el caso restante, fue confirmado en el departamento Uruguay, se trata de un profesional que reside en Buenos Aires pero que trabaja en la provincia.: Se han sumado 20 nuevos casos de Coronavirus en la provincia y el total asciende a 198. Los 11 primeros corresponden a la ciudad de a Paraná, son contactos estrechos. Otros 7 fueron detectados en Santa Ana (departamento Federación), tratándose de personas relacionadas con casos confirmados. Los últimos dos corresponden al departamento Islas y tienen vinculación con pacientes confirmados de Coronavirus.: Se sumaron 17 nuevos casos de Coronavirus. Diez corresponden a Paraná. Nueve de ellos, son contactos estrechos y uno se encuentra en investigación su nexo epidemiológico. Otros 4 fueron detectados en Santa Ana (departamento Federación), tratándose de personas relacionadas con casos confirmados. Los últimos 3 corresponden a la localidad de Holt Ibicuy (departamento Islas) y tienen vinculación con pacientes confirmados de Coronavirus. De ese modo,: Se registraron 20 nuevos casos de Coronavirus en Entre Ríos. Ocho, corresponden a la ciudad de a Paraná, y son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. Otros 12 fueron detectados en Santa Ana (departamento Federación), tratándose de personas relacionadas con casos ya confirmados.: Se registraron 10 nuevos casos de Coronavirus. Los 7 primeros corresponden a la ciudad de a Paraná. También se detectaron dos en Gualeguaychú y uno en Chajarí.: Se registraron 26 nuevos casos de Coronavirus. De ellos, nueve en Paraná, tres en Gualeguaychú, uno en Villa Elisa y 13 en Santa Ana.: Se registraron cinco nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Cuatro son de la capital entrerriana, y uno de la localidad de Colonia Avellaneda. Todos son contactos estrechos de pacientes confirmados con Covid-19.: Se registraron siete nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Cinco corresponden a la ciudad de Paraná, y son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. Dos fueron detectados en la localidad de Villa Elisa (departamento Colón), tratándose de personas relacionadas con el caso confirmado el domingo pasado.: Se registraron 10 nuevos casos de coronavirus. Nueve primeros corresponden al departamento Paraná: Siete de la ciudad capital, uno de Oro Verde y uno de la localidad de Crespo. Seis son contactos estrechos, mientras que tres de ellos no tienen nexo epidemiológico confirmado. El último caso pertenece a la zona rural del departamento Colón, y es una persona relacionada con caso confirmado.: Se registraron 17 nuevos casos de coronavirus. Diez fueron detectados en el departamento Federación, nueve corresponden a Santa Ana, y uno a Chajarí, tratándose de contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. Otros dos, corresponden a la ciudad de Paraná y se trata de personas relacionadas con casos ya confirmados. Cinco pertenecen a Colonia Las Pepas, zona rural del departamento Colón, tratándose de pacientes que tuvieron contacto con los confirmados en los últimos días.: Se registraron 10 nuevos casos de coronavirus. Nueve corresponden a la ciudad de Paraná y se trata de personas relacionadas con casos ya confirmados. El otro caso fue detectado en la localidad de Santa Ana (departamento Federación), tratándose de un contacto estrecho.Se registraron cinco nuevos casos de coronavirus. Los 2 primeros corresponden a la ciudad de Paraná y sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. Los últimos 3 corresponden al departamento Federación, 2 de la localidad de Santa Ana y 1 de Villa del Rosario, tratándose de personas relacionadas con casos ya confirmados.Se registraron seis nuevos casos de Coronavirus en Entre Ríos. Cuatro corresponden a la ciudad de Paraná: tres de ellos son contactos estrechos de pacientes confirmados, y uno, se encuentra en investigación> su nexo epidemiológico. Dos corresponden al departamento Federación, de la localidad de Chajarí, y son personas relacionadas con casos confirmados.Se han sumado cinco (5) nuevos casos de Coronavirus y todos corresponden a la ciudad de Paraná. Del total, tres casos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo y los dos restantes, se encuentran en estudio sus nexos epidemiológicos.Se registraron nueve casos de Coronavirus. Siete corresponden a la ciudad de Paraná. Cinco de ellos, son contactos estrechos y los dos restantes, se encuentran en estudio sus nexos epidemiológicos. Otro caso fue detectado en Gualeguaychú y su nexo se está investigando. El último paciente es de Santa Ana (departamento Federación), se encuentra internado en un efector público y su nexo se está en investigación.Se registraron 10 nuevos casos de coronavirus. Seis son de la ciudad de Paraná, de los cuales, cinco tienen contactos estrechos y uno, está en estudio su nexo epidemiológico. Otros dos casos fueron detectados en Chajarí (departamento Federación). Uno es contacto estrecho y el restante se encuentra en investigación. En tanto, un paciente fue confirmado en la localidad de Gualeguaychú, y su nexo se encuentra en estudio.Se registraron 20 nuevos casos de coronavirus. Los 11 primeros corresponden a la ciudad de Gualeguaychú, de los cuales, 10 se tratan de contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, y uno se encuentra en estudio su nexo epidemiológico. Otros cinco casos fueron detectados en Paraná: cuatro son contactos estrechos y el restante se encuentra en investigación. Un paciente fue confirmado en la localidad de Santa Ana, Departamento Federación, y es contacto estrecho de otro caso confirmado. Otro fue detectado en la localidad de Diamante y su nexo se encuentra en investigación. Y los dos últimos casos fueron confirmados en el Departamento Uruguay: uno es oriundo de Villa del Rosario (Federación) y su nexo se encuentra en investigación y el restante es de la ciudad de Concepción del Uruguay y cuenta con antecedente de viaje a zona de circulación comunitaria (Buenos Aires).Se registraron 22 nuevos casos de coronavirus. Doce corresponden a la ciudad de Paraná. Siete son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, y los otros cinco se encuentran en estudio. Cuatro casos fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú. Dos son contactos estrechos y el resto se encuentran en investigación. Uno fue confirmado en la ciudad de Chajarí, Departamento Federación y es contacto estrecho de caso confirmado. Dos fueron detectados en la localidad de Diamante y son contactos estrechos. Un caso fue confirmado en Colonia Las Pepas, Departamento Colón y es contacto estrecho. Otro caso fue detectado en la localidad de Ibicuy, departamento Islas y es contacto estrecho. Primer caso en de la ciudad de Victoria y está relacionado con un paciente confirmado de Covid-19.: Se reportaron 31 nuevos casos de coronavirus. Los 20 primeros casos corresponden a la ciudad de Paraná. 13 son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, y los otros siete, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otros seis casos fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú. Cinco son contactos estrechos y el restante se encuentra en investigación. En tanto, un paciente fue confirmado en la ciudad de Federación y presenta antecedente de viaje a Buenos Aires, provincia con circulación comunitaria. Otro fue detectado en la localidad de Diamante y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio. Dos casos fueron confirmados en el Departamento Uruguay. Uno es oriundo de Villa del Rosario (Federación) y es contacto estrecho de paciente con Covid-19, y el restante es de la ciudad de Concepción del Uruguay, también está relacionado con paciente positivo. Finalmente, el último caso es de la ciudad de Victoria y está relacionado con un paciente confirmado de Covid-19.: Se registraron 58 nuevos casos de coronavirus. Los 25 primeros casos corresponden a Paraná, 12 se tratan de contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, y los otros 13, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otros 12 casos fueron detectados en Gualeguaychú, 11 son contactos estrechos y el restante se encuentra en investigación. En tanto, seis casos pertenecen a la ciudad de Diamante y son contactos estrechos de pacientes ya confirmados. A su vez, un paciente fue confirmado en la ciudad de Federal y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio. Otro fue detectado en la localidad de San José, Departamento Colón y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Asimismo, dos casos fueron confirmados en el Departamento Uruguay, uno es oriundo de Colonia Primero de Mayo y el restante es de la ciudad de Concepción del Uruguay. En ambos sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otro caso fue detectado en el Departamento La Paz, en un paciente oriundo de la localidad de Alcaráz y su nexo se encuentra en estudio. Finalmente se detectaron 10 casos en el Departamento Federación, seis pertenecen a la localidad de Chajarí, dos pacientes cuentan con antecedente de viaje a provincia con transmisión comunitaria- Buenos Aires-, y otros cuatro, sus nexos están en estudio. Los restantes cuatro pertenecen a la localidad de Villa del Rosario y son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo.: Se registraron 43 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos y ya son 529 en la provincia. 22 casos corresponden al Departamento Paraná. 17 son de la ciudad capital y son contactos estrechos, mientras que uno se encuentra en estudio. Otros 2 son de la localidad de Crespo y están relacionados a pacientes ya confirmados. De los 2 restantes, uno pertenecen una a localidad de San Benito y otro a Cerrito. Para ambos casos su nexo está en investigación.Otros ocho casos fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú. Siete son contactos estrechos y el restante se encuentra en investigación. En tanto, siete casos pertenecen al departamento Diamante, cinco contactos estrechos de pacientes ya confirmados de las localidades de Diamante, Valle María y Villa Libertador San Martín. Otros dos su nexo se encuentra en estudio.Tres casos fueron confirmados en el Departamento Uruguay. Uno es oriundo de San Justo y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Los restantes son de la ciudad de Concepción del Uruguay, y se trata de contactos estrechos.Un paciente fue confirmado en la ciudad de Aranguren, Departamento Nogoyá, y es contacto estrecho de un paciente ya confirmado de Coronavirus. Otro fue detectado en la localidad de Colón y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Finalmente se detectó un caso en Colonia La Argentina, del Departamento Federación, su nexo se encuentra en estudio.: Se registraron 20 nuevos casos de coronavirus. Seis corresponden a la ciudad de Paraná, cinco son contactos estrechos y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Otros cinco casos son de la localidad de Gualeguaychú, y son contactos estrechos. Dos casos pertenecen al Departamento Diamante, uno de Colonia Ensayo y otro de la ciudad de Diamante, siendo ambos contactos estrechos. Cinco casos fueron confirmados en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuatro son contactos estrechos y el restante, su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Un paciente fue confirmado en la ciudad de Concordia y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio. Otro caso fue detectado en el Departamento Colón, en la localidad de Villa Elisa y es contacto estrecho de paciente con Covid-19.: Se registraron 10 nuevos casos de coronavirus. Cinco corresponden a la ciudad de Paraná. Tres son contactos estrechos y dos, se encuentran en investigación sus nexos epidemiológicos. Otros cuatro casos fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú. Tres son contactos estrechos y el restante tiene antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria. Otro caso fue detectado en la ciudad de Diamante, y es contacto estrecho de paciente con Covid-19.: Se detectaron 12 nuevos casos de coronavirus. Cuatro en la ciudad de Gualeguaychú y son contactos estrechos. Otros cuatro, pertenecen al Departamento Federación, tres de ellos de la ciudad de Chajarí y el restante es de la localidad de Villa del Rosario. Todos son contactos estrechos de casos confirmados. Tres fueron detectados en la ciudad de Paraná, y son contactos estrechos de casos confirmados. El restante fue detectado en la localidad de Aldea Spatzenkutter, departamento Diamante, y es contacto estrecho de paciente con Coronavirus.: Se registraron 18 nuevos casos de coronavirus. Once fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú y son contactos estrechos de personas ya confirmadas de Coronavirus. Otros seis son de la ciudad de Paraná, cinco de ellos, son contactos estrechos y el restante, su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Otro caso fue detectado en la localidad de Chajarí, departamento Federación y es contacto estrecho de paciente con Coronavirus.: Ampliando el reporte emitido en las primeras horas de este viernes, se informó que se registraron seis nuevos casos de coronavirus, correspondientes a los departamentos Gualeguaychú y Paraná. En Gualeguaychú, tres corresponden a contactos estrechos; y otro paciente se encuentra internado en un efector privado de la localidad y su nexo permanece en investigación. Además, se informó otro caso domiciliado en la localidad, cuyo estudio se llevó a cabo en Buenos Aires. Finalmente, se notificó un caso correspondiente a un ciudadano de San Benito, que se practicó el estudio en un laboratorio privado y cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Se detectaron 14 casos de Covid 19. Los 8 primeros fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú, y son contactos estrechos de personas ya confirmadas de Coronavirus. Otros 5 pertenecen al Departamento Paraná, 4 de ellos de la ciudad capital, 2 son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo y los otros 2 se encuentra en estudio. El restante fue detectado en la localidad de Oro Verde y es contacto estrecho de paciente con Coronavirus. Finalmente, uno fue detectado en la localidad de Colonia de Ensayo, Departamento Diamante, y es contacto estrecho de paciente ya confirmado con Covid-19.Confirmaron 13 nuevos casos de coronavirus. Los nueve primeros casos corresponden a la ciudad de Paraná, de los cuales, cinco se tratan de contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, los nexos epidemiológicos de tres pacientes se encuentran en estudio, mientras que el restante cuenta con antecedente de viaje a la provincia de Buenos Aires, donde se registra la transmisión comunitaria del virus.Otros dos casos pertenecen al Departamento Diamante, uno de la ciudad capital y otro de Aldea Brasilera; siendo ambos contactos estrechos de pacientes ya confirmados con coronavirus.Un caso fue detectado en la ciudad de Gualeguaychú y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio. Y otro paciente fue confirmado en la ciudad de Chajarí (Departamento Federación), el que presenta antecedente de viaje a provincia de Buenos Aires.Se registraron 18 nuevos casos de coronavirus. Catorce corresponden a la ciudad de Paraná. Nueve son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo, y los cinco restantes, se encuentran en estudio sus nexos epidemiológicos. Otros dos casos fueron detectados en el departamento Federación, uno de la localidad de Chajarí y otro de Villa del Rosario, ambos son contactos estrechos de pacientes con Coronavirus. Dos casos son de la ciudad Gualeguaychú, y son contactos estrechos de casos positivos de Covid-19.Se registraron 10 nuevos casos de coronavirus. Los cuatro primeros corresponden a la ciudad de Gualeguaychú, y son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo. Otros dos casos fueron detectados en el Departamento Federación, uno de Villa del Rosario, contacto estrecho de paciente ya confirmado y el restante de la localidad de Chajarí permaneciendo su nexo epidemiológico en investigación. Asimismo, otro caso se detectó en la ciudad de Concordia, siendo contacto estrecho de paciente con Coronavirus y con antecedente de viaje a provincia de Buenos Aires. Los últimos tres casos son de la ciudad Diamante y son contactos estrechos de casos positivos de Covid-19.Se registraron 24 nuevos casos de coronavirus. Los 12 primeros corresponden al Departamento Paraná, 10 de ellos son de la ciudad capital siendo ocho contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y los dos restantes sus nexos se encuentran en investigación. Los otros dos, pertenecen a las localidades de Oro verde y Sauce Montrull; ambos son contactos estrechos de pacientes ya confirmados con Coronavirus.Otros 11 casos fueron detectados en el Departamento Gualeguaychú. 10 son de la ciudad cabecera, siete están relacionados a casos ya confirmados previamente, dos de ellos se está estudiando el nexo epidemiológico, mientras que el restante posee antecedente de viaje a provincia con transmisión comunitaria-Buenos Aires. El último caso confirmado en el departamento pertenece al distrito Pehuajó y tiene antecedente laboral en provincia con transmisión local.Finalmente, se detectó un paciente en la ciudad de Diamante y es contacto estrecho de caso positivo de Covid-19.Se registraron 18 nuevos casos de Coronavirus en Entre Ríos. Los cinco primeros corresponden a la ciudad de Paraná, tres de ellos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y de uno, su nexo se encuentra en investigación. El restante viaja semana por medio a la localidad de Feliciano pero posee domicilio en la capital de la provincia y su nexo se encuentra en estudio.Otros cinco casos fueron detectados en Gualeguaychú, cuatro están relacionados a casos ya confirmados previamente y uno posee antecedente de viaje a provincia con transmisión comunitaria (Buenos Aires).Asimismo, se confirmó un caso en la ciudad de Concordia y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Los siguientes tres casos pertenecen a las localidades de Villa del Rosario, Chajarí y Colonia La Florida (Departamento Federación), y son contactos de un caso sospechoso con antecedente de viaje a Buenos Aires.Finalmente, los últimos cuatro casos corresponden al Departamento Diamante: tres pertenecen a la ciudad cabecera, uno es contacto estrecho de caso confirmado con anterioridad y los dos restantes los nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. El restante fue detectado en Aldea Brasilera y es contacto estrecho de paciente con Covid-19.Se registraron 21 nuevos casos de Coronavirus. Los cinco primeros corresponden a la ciudad de Paraná, tres de ellos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y los dos restantes sus nexos se encuentran en investigación.Otros 11 casos fueron detectados en Gualeguaychú, un paciente tiene antecedente de viaje a provincia con transmisión comunitaria (Buenos Aires) y ocho son contactos estrechos de pacientes con Covid-19. Los últimos dos sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Los siguientes dos casos pertenecen a la localidad de Villa del Rosario (Federación) y son contactos estrechos de pacientes con Coronavirus.Asimismo, un caso fue confirmado en San José (Colón), el cual tiene antecedente de viaje a Buenos Aires.Finalmente los últimos dos casos corresponden al Departamento Diamante, uno pertenece a la ciudad cabecera y el restante a la localidad de General Ramírez; los nexos de ambos casos se encuentran en estudio.Se registraron 17 nuevos casos de coronavirus. Los cinco primeros corresponden a la ciudad de Paraná, cuatro de ellos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Otros cinco casos fueron detectados en el Departamento Gualeguaychú, cuatro de ellos son de la ciudad cabecera, dos son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y los dos restantes sus nexos se encuentran en investigación. El último fue confirmado en la provincia de Buenos Aires pero es oriundo de la localidad de Urdinarrain y es contacto estrecho de paciente con Covid-19; se encuentra aislado en dicha provincia.Los siguientes tres casos pertenecen al Departamento Federación: dos son de la localidad de Villa del Rosario -contactos estrechos de pacientes confirmados con coronavirus con anterioridad-, y el restante pertenece a la ciudad de Chajarí y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Finalmente los últimos cuatro casos corresponden al Departamento Diamante, uno pertenece a la ciudad cabecera, uno a Aldea Brasilera y dos a la localidad de General Ramírez; todos son contactos estrechos de casos confirmados con Covid-19 con anterioridad.. Se registraron 21 nuevos casos de coronavirus. Los 11 primeros corresponden al Departamento Paraná. El restante corresponde a la localidad de San Benito.Otros cinco casos fueron detectados en la ciudad de Gualeguaychú. Los siguientes tres casos pertenecen a la localidad de Diamante. Asimismo, un caso fue detectado en la ciudad de Chajarí, Departamento Federación. El último corresponde a la localidad de San José, Departamento Colón.Se registraron cuatro nuevos casos de Covid-19. Los tres primeros corresponden a la ciudad de Gualeguaychú; uno es contacto estrecho de paciente con Covid-19 y los dos restantes sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Finalmente el último corresponde a la ciudad de Paraná y su nexo se encuentra en investigación.Se registraron siete nuevos casos de Covid-19. Los seis primeros corresponden a la ciudad de Paraná: tres son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y los tres restantes sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Finalmente, el último corresponde a la localidad de General Ramírez (Departamento Diamante) y es contacto estrecho de un caso confirmado con Coronavirus.Cabe destacar que dos casos notificados previamente a la ciudad de Gualeguaychú, fueron reclasificados por tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto se restan dos casos a dicho Departamento.Se registraron 13 nuevos casos de Coronavirus. Los nueve primeros corresponden a la ciudad de Paraná: ocho son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 y el restante, su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Otros dos casos fueron detectados en la localidad de Diamante, son contactos estrechos de pacientes ya confirmados con coronavirus.Asimismo, otro caso fue confirmado en la ciudad de La Paz y cuenta con antecedente de viaje a zona con circulación local.Finalmente, un paciente fue detectado en la localidad de Gualeguaychú y es contacto estrecho de un caso confirmado anteriormente de Covid-19.Se registraron 22 nuevos casos de coronavirus. Los 12 primeros corresponden al Departamento Paraná: ocho son de la ciudad capital, de los cuales tres de ellos son contactos estrechos con casos Covid-19 confirmados con anterioridad y de los otros cinco, sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otros dos casos fueron detectados en la localidad de San Benito y son contactos estrechos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos pertenecen a la localidad de Colonia Avellaneda, y sus nexos se encuentran en estudio.Asimismo, seis casos positivos pertenecen a la ciudad de Gualeguaychú: cinco de los cuales son contactos estrechos de casos previos confirmados de coronavirus y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Los siguientes tres casos corresponden al departamento Diamante: uno de la ciudad cabecera y dos de la localidad de General Ramírez. Todos ellos presentan contacto estrecho con casos confirmados previamente de Covid-19.Finalmente, un paciente fue detectado en la localidad de Chajarí (Departamento Federación), y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Se registraron otros nueve casos de coronavirus. Los primeros seis casos fueron detectados en la ciudad de Paraná: tres de ellos tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros tres sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Los siguientes dos casos pertenecen a la localidad de Gualeguaychú: uno es contacto estrecho de un caso previo confirmado de Coronavirus y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Finalmente, el último caso corresponde a la ciudad de Concepción del Uruguay y se trata de un paciente que tiene antecedente de viaje a Provincia con circulación local -Buenos Aires-.: se sumaron 13 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 7 fueron detectados en Paraná, 4 de ellos tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros 3 sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Otros 2 pacientes se encuentran internados en un efector privado de la ciudad de Paraná y son oriundos de las localidades de Colón y de Federal. Los siguientes 2 casos pertenecen a la localidad de Chajarí -Departamento Federación- y sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. Asimismo, 1 caso pertenece a un paciente oriundo de la ciudad de Concordia, el mismo trabaja con personas provenientes de zonas de transmisión comunitaria. Actualmente se encuentra realizando su aislamiento en la provincia de Santa Fe. Finalmente, 1 paciente corresponde a la ciudad de Gualeguaychú, y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.: Se reportaron 21 nuevos casos. Los primeros 13 casos fueron detectados en el Departamento Paraná, 11 de ellos pertenecen a la ciudad capital, de los cuales 5 tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros 6 sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Los 2 restantes, pertenecen a las localidades de San Benito y Cerrito, ambos son contactos estrechos de pacientes confirmados con Coronavirus. Los siguientes 5 casos corresponden a la ciudad de Gualeguaychú, 4 de ellos tuvieron contacto estrecho con casos confirmados con anterioridad de Covid-19, y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Asimismo, 2 de los confirmados corresponden a la localidad de Gral. Ramírez-Departamento Diamante-, y presentan contacto estrecho con casos confirmados previamente de Covid-19. Un caso fue detectado en la ciudad de Ceibas -Departamento Islas de Ibicuy-, y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Se registraron 27 nuevos casos de coronavirus. Los primeros 21 fueron detectados en el departamento Paraná, 20 de ellos pertenecen a la ciudad capital, de los cuales 10 tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros 10 sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. El restante, pertenece a la localidad de Oro Verde, y su nexo se encuentra en estudio.Los siguientes tres casos corresponden a la ciudad de Gualeguaychú, dos de ellos tuvieron contacto estrecho con casos confirmados con anterioridad de Covid-19, y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Asimismo, dos de los confirmados corresponden a la localidad de General Ramírez, departamento Diamante, y están relacionados con casos confirmados previamente de Covid-19.Finalmente, un caso fue detectado en la localidad de Don Cristóbal Primero, departamento Nogoyá, y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Se registraron 20 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 16 fueron detectados en el Departamento Paraná: 13 de ellos pertenecen a la ciudad capital, de los cuales siete tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros seis sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otros dos pertenecen a la localidad de San Benito, uno está relacionado con otro paciente confirmado con Covid-19 y el restante su nexo se encuentra en estudio. El último fue confirmado en Colonia Avellaneda y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Los siguientes dos casos corresponden a la ciudad de Gualeguaychú, de los cuales sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Asimismo, un caso confirmado corresponde a la ciudad de Colón y es procedente de Provincia con transmisión comunitaria- Buenos Aires-.Finalmente, el último caso es un habitante de la ciudad de Gualeguay y es contacto estrecho de paciente con Covid-19 .Se registraron 20 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 12 fueron detectados en la ciudad de Paraná, de los cuales siete tuvieron contacto estrecho con casos Covid-19 confirmados con anterioridad, y los otros cinco sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Otro caso confirmado, es una paciente oriunda de la ciudad de Colón, la cual se encuentra trabajando en Paraná y mantuvo contacto estrecho con un caso positivo de Coronavirus.Otros dos de los casos positivos pertenecen a la localidad de Gualeguaychú; uno tiene relación con un caso confirmado previamente y el nexo epidemiológico del restante se encuentra en investigación.Asimismo, un caso confirmado corresponde a la ciudad de Chajarí -Departamento Federación- y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Otro de los confirmados es de la ciudad de Concordia, y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Finalmente, los últimos tres casos corresponden al departamento Diamante, siendo 1 de la ciudad homónima y 1 de la localidad de Gral. Ramírez, ambos tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado previamente; el restante confirmado es de la localidad de Aldea Brasilera y su nexo epidemiológico se encuentra actualmente en estudio.Se registraron 64 nuevos casos de Coronavirus. Se trató de un récord de casos en la provincia desde que se decretó la pandemia por coronavirus en el país.Los primeros 49 fueron detectados en el Departamento Paraná: 44 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 26 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 18, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. De los restantes confirmados, 2 pertenecen a la localidad de Viale, 2 a San Benito y 1 a Colonia Avellaneda; de todos ellos sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Otros ocho de los casos positivos pertenecen a la localidad de Gualeguaychú, siendo dos por contactos estrechos de casos confirmados con anterioridad y seis, sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, tres confirmados pertenecen a la localidad de Nogoyá: uno tuvo contacto estrecho con un caso previamente confirmado. En tanto, los antecedentes epidemiológicos de los otros 2 se encuentran en investigación.Otros tres casos fueron detectados en la ciudad de Concordia: uno es contacto estrecho con un caso confirmado y de los otros 2, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Finalmente, el último paciente corresponde a la localidad de Villa Libertador San Martín -Departamento Diamante- y su nexo epidemiológico se encuentra actualmente en estudio.Se registraron 63 nuevos casos de Coronavirus, con lo cual, la provincia sumó 1.032 casos confirmados de Covid-19.Los primeros 54 fueron detectados en el Departamento Paraná, 48 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 21 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 27, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Asimismo, 1 confirmado pertenece a la localidad de Viale; 3 a la localidad de Colonia Avellaneda; y 1 a Aldea María Luisa. Todos ellos son contactos estrechos de casos previamente confirmados. Por último, en la ciudad de San Benito se detectó 1 caso, del cual su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Otros cinco detectados pertenecen a la localidad de Gualeguaychú, siendo uno por contacto estrecho de caso confirmado con anterioridad y, los 4 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, un caso se detectó en la ciudad de Concordia, el cual trabaja en Buenos Aires y cumplió su etapa de aislamiento en aquella provincia.Los siguientes dos confirmados pertenecen a la localidad de Gral. Ramírez -Departamento Diamante-, y ambos son contactos estrechos con un caso previamente confirmado. Uno corresponde a la ciudad de Chajarí -Departamento Federación- y fue contacto estrecho de un caso confirmado con anterioridad.Se han sumado 36 nuevos casos. Los primeros 30 fueron detectados en el Departamento Paraná. 28 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 11 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 17, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Cabe destacar que uno de los casos positivos con nexo epidemiológico definido es oriundo de la ciudad de la Paz pero hace un mes que vive y trabaja en Paraná. Los últimos 2 casos se detectaron en la ciudad de San Benito, 1 es contacto estrecho de paciente con Covid-19 y el restante su nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Otros 4 detectados pertenecen a la localidad de Gualeguaychú y sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Asimismo, 1 caso se detectó en la ciudad de Diamante, y su nexo se encuentra en estudio. Finalmente, el restante corresponde a la ciudad de Federal y presenta antecedente de viaje a la ciudad de Paraná.Se registraron 48 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 36 fueron detectados en el Departamento Paraná. 35 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 23 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 12, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. El restante pertenece a Colonia Avellaneda y es contacto estrecho de paciente con Covid-19.Otros dos detectados pertenecen a la localidad de Gualeguaychú. Uno es contacto estrecho de otro paciente con Covid-19 y el restante, su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Asimismo, un caso se detectó en la ciudad de Chajarí -Departamento Federación- y es contacto estrecho de un paciente con Coronavirus.Otro caso corresponde a San Salvador, cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación. Cabe citar que está internada en un efector público de la ciudad de Concordia.Además, dos casos se detectaron en el Departamento Diamante. Uno en la localidad de General Ramírez, cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación; y el restante en la localidad de Libertador San Martín, el cual es contacto estrecho con un caso confirmado previamente.Dos casos pertenecen a la localidad de Nogoyá, ambos son contactos estrechos con un caso confirmado previamente.De igual manera, dos casos pertenecen a la localidad de Gualeguay. Uno, el nexo epidemiológico se encuentra en investigación y el otro tiene antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria.Además, un caso se detectó en la localidad de Victoria y es contacto estrecho de un caso confirmado previamente.Finalmente, un paciente confirmado corresponde a la localidad de Concepción del Uruguay y presenta antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria.Se registraron 68 nuevos casos de coronavirus. Los primeros 52 fueron detectados en el Departamento Paraná. 45 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 29 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 16, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, en la localidad de Viale se confirmó un caso, contacto estrecho de uno previamente diagnosticado de Covid-19. En tanto, en las localidades de San Benito, Colonia Celina y El Pingo, se detectaron dos casos en cada lugar, respectivamente. De todos ellos sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Otros 14 detectados pertenecen a la localidad de Gualeguaychú, cuatro de ellos tuvieron contacto estrecho con casos confirmados con anterioridad de Covid-19, dos presentan antecedente de viaje a la provincia de Buenos Aires y los respectivos nexos epidemiológicos de los ocho restantes se encuentran en investigación.Finalmente, en la ciudad de Chajarí -Departamento Federación- se confirmaron los últimos dos casos cuyos antecedentes epidemiológicos se están investigando actualmente.Se registraron 35 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 32 fueron detectados en el Departamento Paraná. 31 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 14 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 17, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, se confirmó un caso en la localidad de Viale, el cual es contacto estrecho de uno previamente diagnosticado de Covid-19.Por otra parte, en la ciudad de Concordia se detectó un nuevo caso que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado previamente de coronavirus.Finalmente, dos pacientes confirmados pertenecen a la localidad de Nogoyá y ambos son contactos estrechos de casos con Covid-19 detectados con anterioridad.Cabe destacar que se reclasificó un caso de Paraná confirmado en el lunes 10, ya que el paciente es oriundo de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se resta un caso a la totalidad de confirmados al momento.Se registraron 61 nuevos casos de Coronavirus.48 fueron detectados en el Departamento Paraná; de los cuales 40 corresponden a la ciudad capital.Asimismo, en la localidad de Viale se confirmó un caso; se registraron seis en Colonia Avellaneda, y uno corresponde a la localidad de San Benito.Otros seis detectados pertenecen a la localidad de Gualeguaychú, uno de ellos es contacto estrecho con caso confirmado con anterioridad de Covid-19, y los cinco restantes se encuentran en investigación.En la ciudad de Victoria se confirmaron cuatro nuevos casos, uno es contacto estrecho de un caso Covid-19 y se está investigando el antecedente epidemiológico de los restantes.Por otra parte, en la ciudad de Concordia se detectó un nuevo caso cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Finalmente, en el departamento Gualeguay se detectaron dos casos, uno es de la ciudad cabecera y el otro de la localidad de Gral. Galarza, ambos son contactos estrechos de previamente confirmados de Covid-19.Se registraron 46 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 36 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 32 corresponden a la ciudad capital, 12 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 20, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, se confirmaron dos casos en la localidad de Colonia Avellaneda, y sus nexos epidemiológicos están en investigación. Los restantes dos casos son de la localidad de San Benito, uno es contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y el nexo epidemiológico del otro está en estudio.Otros dos pacientes fueron detectados en la ciudad de Concordia cuyos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Además en la ciudad de Gualeguaychú se sumó un nuevo caso y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.En la ciudad de Colón se confirmaron tres nuevos casos, uno posee antecedente de viaje a provincia con transmisión comunitaria y los restantes se están investigando sus antecedentes epidemiológicos.En tanto, se confirmó un caso en Villaguay y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.Otro caso se detectó en la localidad de Lucas González -Departamento Nogoyá- y su antecedente epidemiológico se está investigando.Finalmente, dos pacientes fueron confirmados en la localidad de Chajarí -Departamento Federación-, siendo uno contacto estrecho de un caso Covid -19, y se está investigando el antecedente epidemiológico del restante.: Entre Ríos sumó 101 nuevos casos de Covid 19 en un día. Un total de 69 casos fueron detectados en Departamento Paraná, de los cuales 63 se produjeron en la capital provincial.: Entre Ríos sumó 101 nuevos casos. En el Departamento Paraná se registraron 69 nuevos casos, de los cuales 63 corresponden a la ciudad capital. Un total de 22 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 41, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Asimismo, se confirmaron 2 casos en la ciudad de Colonia Avellaneda, y 1 en la localidad de Hernandarias, sus nexos epidemiológicos están en investigación. Por otra parte se detectaron 2 casos en Oro Verde, y 1 en la localidad de Viale, todos son contactos estrechos con pacientes confirmados. Además en la ciudad de Gualeguaychú se sumaron 14 nuevos casos de los cuales 4 son contactos estrechos y 10 no presentan nexo aún. Otros 11 pacientes fueron detectados en la ciudad de Concordia, siendo 9 contactos estrechos, y de los otros 2 sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. En el departamento Nogoyá se detectaron 3 nuevos casos: 2 pertenecientes a la ciudad cabecera, 1 es contacto estrecho y el otro se encuentra en investigación. El restante es de la localidad de Lucas González, contacto estrecho de un paciente previamente confirmado de Covid-19. Otro caso se confirmó en la localidad de Libertador San Martín- Departamento Diamante- es contacto estrecho de un caso positivo de Coronavirus. Los siguientes 2 confirmados pertenecen a la localidad de Chajarí -Departamento Federación- y sus nexos epidemiológicos se están investigando. El último caso confirmado es de la localidad de Santa Elena - Departamento La Paz- , y su antecedente epidemiológico se encuentra en investigación.Los primeros 46 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 36 corresponden a la ciudad capital. 16 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 18, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. Otros 2 casos se detectaron por clínica y epidemiología de contactos previamente confirmados por Covid-19. Asimismo, se confirmaron 6 casos en la ciudad de Colonia Avellaneda, 1 presentó nexo epidemiológico y los otros 5 se encuentran en investigación. En la localidad de San Benito se registraron 3 nuevos casos y 1 en la ciudad de Viale; de todos ellos se están estudiando los respectivos nexos epidemiológicos. Además en la ciudad de Gualeguaychú se sumaron 20 nuevos casos de los cuales 5 fueron contacto estrecho de confirmados previamente de Coronavirus y los respectivos nexos epidemiológicos de los 15 restantes se encuentran en investigación. En la ciudad de Victoria se sumaron 6 casos, 3 de ellos son contactos estrechos de casos confirmados previamente de Coronavirus y los otros 3 sus nexos se encuentran en estudio. En el departamento Diamante se detectaron 4 nuevos casos, 1 es de la localidad de Gral. Ramírez, contacto estrecho de un caso Covid-19 confirmado; y los 3 restantes de la ciudad de Strobel, cuyos antecedentes epidemiológicos se encuentran en estudio.Además 4 fueron confirmados en el departamento Federación, 3 son de la ciudad de Chajarí, 1 es contacto estrecho de un caso previo de Coronavirus y de los otros 2 se está estudiando el nexo epidemiológico. El restante es de la localidad de Villa del Rosario y su nexo epidemiológico se está investigando.En el departamento Nogoyá se detectaron 2 nuevos casos, 1 perteneciente a la ciudad cabecera, contacto estrecho de un caso Covid-19 previo y el restante de la localidad de Lucas González y su nexo se encuentra en investigación.Finalmente 1 paciente fue detectado en la ciudad de Concordia, y su nexo epidemiológico se encuentra en investigación.Entre Ríos sumó 51 casos de Covid-19. Los primeros 43 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 41 corresponden a la ciudad capital. 19 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 21, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. El restante registra antecedente de viaje a provincia con circulación comunitaria- Buenos Aires.Asimismo se registró 1 caso en San Benito, su nexo se encuentra en estudio y 1 caso en Colonia Avellaneda el cual es contacto estrecho de otro paciente confirmado días anteriores.Además en el departamento Gualeguaychú se sumaron 6 nuevos casos de los cuales 3 son de la ciudad homónima, 1 es contacto estrecho de paciente con Covid-19 positivo y los otros 2 se están investigando sus nexos epidemiológicos. Los restantes 3 fueron detectados en la localidad de Larroque siendo contactos estrechos de casos confirmados con anterioridad.En la ciudad de Concordia se sumó 1 nuevo caso y su nexo se encuentra en estudio.Finalmente 1 paciente fue detectado en la ciudad de Gualeguay y es contacto estrecho de otra persona con Coronavirus.Se registraron 62 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Los primeros 39 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 36 corresponden a la ciudad capital, nueve tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente -uno confirmado por clínica y nexo-, y de los 27 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, en la localidad de San Benito se confirmó un nuevo caso, al igual que en la ciudad de Cerrito, ambos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. El restante es de la localidad de Viale, el cual tuvo contacto estrecho con caso Covid-19 positivo.Finalmente, en la ciudad de Gualeguaychú se detectaron 23 nuevos casos, de los cuales 15 fueron contacto estrecho de confirmados previamente de Coronavirus -cuatro por clínica y nexo- y de otros ocho pacientes sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.Se registraron 46 nuevos casos de Coronavirus. Los primeros 34 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 32 corresponden a la ciudad capital, 12 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente -uno fue detectado por clínica y epidemiología- y de los 20 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo en la localidad de San Benito se confirmó un nuevo caso, el cual se está investigando su nexo. El restante es de la localidad de Colonia Avellaneda, el cual tuvo contacto estrecho con caso Covid-19 positivo.Otros cuatro casos se detectaron en la ciudad de Gualeguaychú, uno es contacto estrecho de paciente positivo de Covid-19 -confirmado por clínica y epidemiología- y de otros tres pacientes sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.En el Departamento Uruguay se confirmaron dos casos, ambos pertenecen a la ciudad de Basalvilbaso y sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.Asimismo, en el Departamento Federación se detectaron 2 casos, 1 perteneciente a la ciudad de Chajarí y su nexo se encuentra en investigación y el restante a la localidad de Villa del Rosario el cual tuvo contacto estrecho con un paciente con Covid-19.En el Departamento Victoria se confirmaron dos casos los cuales son contactos estrechos de pacientes confirmados previamente.Otro caso se detectó en la ciudad de Colón el cual proviene de provincia con circulación comunitaria- Buenos Aires.Finalmente, un paciente se confirmó en la ciudad de Diamante y su nexo se encuentra en investigación.Dos casos de la ciudad de Concordia se reclasificaron a la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto se restan a dicho departamento.