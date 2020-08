Covid en Santa Fe: Las actividades a restringir si se retrocede de fase

El gobernador Omar Perotti lo advirtió hoy en la inauguración del ya terminado hospital modular Doctor Juan E. Milich, en Villa Constitución. "Si vemos que no podemos mantenernos, volveremos a la fase 1, y los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron", dijo. Y, en la noche de este martes, la ministra de Salud, Sonia Martorano, fue más allá.En ese sentido, enumeró: las actividades religiosas y deportivas (impliquen o no contacto físico entre los participantes), la concurrencia a bares, restaurantes, cementerios, museos y bibliotecas, y la pesca deportiva y recreativa, además de la navegación y las actividades de guarderías náuticas.Sin embargo, no sería eso lo único a limitar. Martorano agregó también: enseñanza y aprendizaje de disciplinas artísticas, actividad artística y artesanal a cielo abierto en plazas, parques y paseos, salidas breves para caminatas y esparcimiento y concurrencia a shoppings."Estamos en un momento muy particular. Hasta aquí toda Santa Fe venía teniendo un comportamiento diferente al de otros grandes centros urbanos más comprometidos en cuanto a los contagios. Y eso lo pudimos disfrutar por la actitud de la población. Pero relajamos conductas y actitudes, y ese es el peor consejero", sostuvo Perotti al mediodía. A lo que Martorano este martes a la noche sumó: "Hay alrededor de un 40 por ciento de casos relacionados con circulación comunitaria (sin nexo claro de transmisión) . Esos casos se concentran en Rosario y Gran Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y Casilda".