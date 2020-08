Emotivo agradecimiento de un niño a su padre, que le hizo parrillada en su día

"Gracias por el Día del Niño Pá, porqué hay niños que no tienen para comer", escribió Facundo, de 11 años, agradeciendo a su padre por hacerle unas patas muslos a la parrilla.Hace unos meses, por la pandemia, Sergio Gómez perdió su restaurante de comida típica ubicado en la costanera de la ciudad de Santa Elena. "No puede comprarle nada, previamente. Los reuní a mis dos hijos y les dije que la situación no es fácil y no podría regalarles un juguete para el Día del Niño".En ese sentido, relató que "cuando comenzó la pandemia me vine a pique, sólo me quedaron deudas, perdí mi única entrada a la economía familiar. Soy un papá que está a cargo de dos niños, Facu y Antonia de 9 años (quién posee un síndrome denominado Noonan, que es un trastorno genético que evita el desarrollo normal en varias partes del cuerpo)", supo Info Santa Elena."Aprendí a ser laburante, nadie me ha regalado nada, lo que gané lo gané con mi esfuerzo, así como aquello que he perdido", se lamenta Gómez, quién actualmente se encuentra desempleado y lucha a diario por su familia."Tenía unos pesos, compré pata muslo, un kilo de chinchulines, que es lo único para lo que me alcanzó, y los hice a la parrilla", contó. Eso fue el domingo."Cuando estábamos de sobre mesa Facu, había desaparecido. Apareció en unos minutos y me trajo una notita, pero nunca me imaginé un obsequio semejante al alma. Lloré automáticamente al término de leerlo y los abracé", cerró emocionado al recordar ese momento inigualable con sus hijos, dando un mensaje y enseñanza valorando el esfuerzo.