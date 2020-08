Polémica en Mendoza: convocaron a docentes jubilados para ayudar a alumnos

La escuela Salvador Mazza, de Guaymallén convocó, entre un paquete de medidas, a docentes jubilados para dar apoyo a aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje. Esto generó malestar en el gremio docente, desde donde tildaron la propuesta como "inescrupulosa".



Según contaron desde la DGE, un tercio de los alumnos tiene problemas con el aprendizaje y por lo que la iniciativa - avalada jerárquicamente por el gobierno escolar- busca darles apoyo de manera voluntaria.



"Es un paquete de medidas, también se incluyen mateadas virtuales para ofrecer encuentros más desestructurados o buscar a los padres para que participen en la resolución de esta problemática. Pero no interfiere para nada con las horas y cargos que tiene la escuela. Las suplencias se siguen dando como siempre", indicaron desde la DGE agregando que la convocatoria ha sido muy exitosa por el sentido de pertenencia que muchos jubilados tienen hacia la escuela. Gremio en desacuerdo

Desde el SUTE indicaron -a través de un comunicado- que en la tarea de "ajustar", el gobierno de la provincia de Mendoza "no tiene ningún escrúpulo".



"Primero convocó a compañeros en cambio de funciones y ahora lo hace con docentes jubilados. En el día de hoy, se difundió una convocatoria para captar jubilados en carácter de voluntarios "ad honorem" y, como siempre, evocando el amor a la profesión. Mientras, se cierran cursos en varias escuelas, se limitan los llamados y se suspenden programas", dijeron.



Por otro lado, añadieron que no aceptan esta "flexibilización solapada ni este ajuste encubierto en desmedro de los derechos laborales de los docentes en actividad".



Los Andes de Mendoza