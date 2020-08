Mirá la nota

Video: "La vacuna de Oxford es una luz de esperanza y estamos cerca de conseguirla"

"La vacuna no está aprobada aun, es una luz de esperanza, pero creo que estamos cerca de conseguirla. Un 10 por ciento de las vacunas que se comienzan a elaborar, llegan a ser exitosas y los estudios demostrarían que estamos en ese 10 por ciento de éxito", afirmó Marta Cohen, investigadora graduada de la Universidad Nacional de La Platay que actualmente trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en el Reino Unido.de, explicó que "los resultados de la Fase 2, que se publicaron en julio, muestran que se despertó una inmunidad en los vacunados (unos 1000 voluntarios) con dos dosis y que no hubo efectos serios, pero hay que estudiarlo en más gente y se está estudiando en más de 10.000 voluntarios, que es la Fase 3", la cual terminaría en septiembre. "Además necesitamos que hayan pasado 6 meses desde que los primeros voluntarios se vacunaron para demostrar que la inmunidad se mantiene por ese lapso de tiempo", indicó.En tal sentido, Cohen adelantó que "es de esperar que durante el mes de septiembre se apruebe la vacuna y para ello, la misma tiene que cumplir tres cosas: que despierta inmunidad, que la inmunidad dura 6 meses y que no hay efectos adversos serios. Ahí comenzaría su distribución, primero en el Reino Unido donde hay muchas dosis ya preparadas porque el Gobierno ha invertido 100 millones de dólares apostando a que funcione la vacuna, porque si no funciona la vacuna hay que deshacerse de esas dosis. En tanto que en el primer semestre del 2021 comenzaría la fabricación entre Argentina y México y luego la distribución en Latinoamérica"."Esto es una muy buena noticia, porque se van a necesitar muchos millones de dosis para vacunar a dos tercios de la población del mundo", puntualizó la patóloga.También hablo sobre el concepto "inmunidad de rebaño" y la diferencia entre los distintos coronavirus que existen.