Aseguran que incendios en islas del departamento Diamante están controlados

Sociedad Agentes de Manejo del Fuego en el delta del Paraná se contagiaron de coronavirus

Los incendios en diversas zonas del delta continúan desde hace varios meses, a la provincia le afectan en gran medida los incendios en la zona de Victoria y en las costas santafesinas frente a Paraná.El jefe de la Brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, Ariel Martínez, indicó aque "con movimientos rápidos, en las últimas jornadas combatimos los focos más cercanos, una en la isla del departamento Diamante, frente a Puerto San Martín".Según explicó el brigadista, "luego de tres jornadas, se logró controlar el fuego"."En este momento estamos apostados en la Comisaría Segunda, a unos 15 kilómetros de Rosario. E".A su vez señaló que los incendios no son solo en el delta, sino que, en todo el litoral, y aseguró que "hay zonas de Corrientes que se están quemando".En relación al trabajo que vienen desarrollando Martínez explicó que "lo que más nos afecta es la lejanía,, a veces llegamos en lancha, helicóptero o a caballo"."La inmediatez en la respuesta es lo ideal, pero en la isla siempre se complica", remarcó.Sobre la situación de los Agentes de manejo del fuego que se contagiaron de coronavirus, manifestó que son trabajadores santafesinos y que desde Entre Ríos se restructuraron tareas para que bomberos de la provincia no tengan contacto con los contagiados.Al finalizar resaltó que "la sequía es muy importante en toda la región, por eso intentamos que las personas entiendan que no deben prender fuego, ya que cualquier chispa se pueden generar un incendio".