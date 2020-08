Fatal accidente en Concordia: Afirman que la barrera del tren estaba baja

En la noche del pasado sábado, se produjo un fatal accidente en la intersección de avenida Tavella y las vías del ferrocarril Urquiza, en la ciudad de Concordia, donde un utilitario fue impactado por una formación ferroviaria que ingresaba a la ciudad, cargado con postes de madera; y a causa de ello perdió la vida el conductor del rodado de menor porte.Tras los diversos rumores que circularon luego del siniestro, Ava aclaró que "es un momento difícil para opinar, pero puedo asegurar que todo el procedimiento para el ingreso a Concordia de la formación ferroviaria se cumplió".A su vez explicó que cuando los trenes ingresan a Concordia "tienen comunicación radial con la barrera, el compañero que se encontraba ahí es una personas de muchos años en el ferrocarril con una labor intachable; el tren avanza hacia la barrera cuando tiene la confirmación radial de que la misma esta baja o está cubierta y en este caso estaban los dos requisitos; sino el tren se detiene"."Nosotros nos manejamos por procedimiento y reglamentaciones, para eso tenemos la compunciones radiales y si no está confirmada la barrera baja, nosotros no avanzamos, porque ese es el procedimiento que hacemos de seguridad con todos los trenes", agregó.En tanto que ejemplificó que en el caso de registrarse una falla y que no funcione la barrera mecánica, "hay un hombre que tiene todo los elementos necesario para detener el tránsito, pero éste no fue el caso de ayer (sábado), ya que funcionaban correctamente ambas barreras, la mecánica y la manual".Por último, el secretario general de la Fraternidad comentó que los trabajadores ferroviarios que intervinieron en el accidente "fueron a sacarse sangre a pedido de la Fiscal (que intervino en el hecho), se les tomó declaraciones y se le hace una denuncia en la ART, porque los conductores de trenes tenemos stress post traumático como accidente laboral y se les brinda atención psicológica hasta que se dé el apto para continuar trabajando". (Diario Río Uruguay)