Nuevo millonario con el Quini 6: Emoción y un popular barrio revolucionado

Paraná Apareció el ganador del Quini 6 en Paraná y cobró el millonario premio

En el popular barrio Centenario de Santa Fe los vecinos conviven con el esfuerzo cotidiano. Es uno de los barrios más golpeados por la inseguridad, que tiene como antecedente haber sufrido las inundaciones de 2003.En ese lugar donde todo cuesta el doble se vendió la tarjeta ganadora del premio de 81 millones de pesos del sorteo La Segunda del Quini 6 del domingo. El apostador jugó la tarjeta en la agencia 6.034/01 ubicada en calle Rodríguez Peña 498, frente al Fonavi San Jerónimo, y a escasas dos cuadras de la cancha de Colón.Estela, la agenciera de "Piedra Libre", donde se vendió el Quini ganador, expresó a la FM Radio Sol 91.5: ". Los conozco a todos".Obviamente, el principal interrogante es la identidad del acreedor del premio millonario. Pero la mujer no pudo evacuar esa duda."No llevo registros de los números que juega la gente.. Y si no lo es, que empieza a ser un cliente habitual", expresó.La mujer siguió el domingo por televisión las alternativas del sorteo. Apenas se supo que la agencia había vendido la tarjeta, no paró de recibir llamados. Los saludos continuaron ayer.Estela explicó que "esta esquina es la referencia del barrio", para entender el por qué de tanto afecto de los vecinos ni bien se supo que la agencia vendió el Quini ganador. "Yo hace 35 años que estoy trabajando", agregó la mujer, quien aclaró que ella no es la titular del negocio."Esto es inimaginable", agregó, todavía incrédula por lo sucedido. "Hemos pagado premios, pero muchos más bajos que éste", agregó.La mujer insistió con que no tiene idea la persona ganadora. Tampoco descartó que quizás se trate de una persona que no es del barrio el que adquirió la tarjeta.. Sinceramente no sé quién podría ser", dijo."Que no pregunten porque no sé, y si supiera no lo diría", manifestó con una sonrisa, antes de desear "que lo disfrute y haga un buen uso del dinero".El domingo los sorteos Tradicional y Revancha quedaron vacantes y suman entre todas las variantes, incluido el Siempre Sale, un pozo que rondará los 280 millones de pesos para el sorteo del próximo miércoles.El mes pasado, un apostador de Paraná se alzó con 235 millones de pesos al acertar los números 25, 45, 09, 04, 12 y 19 que salieron en la modalidad Tradicional, que tenía este pozo récord que se venía acumulando desde hacía varios meses., el feliz ganador se presentó en la sede central del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) de Entre Ríos para hacerse acreedor de su premio más de una semana después.