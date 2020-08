Joven médico de Libertador San Martín se contagió de coronavirus

Desde el Comité de Emergencia de Libertador San Martín se informó este sábado un nuevo caso positivo de COVID 19.Se trata de un profesional de la salud que trabaja en Lucas González y que fue hisopado allí como parte de la rutina de investigación de los nexos epidemiológicos del caso COVID positivo reciente en esa localidad entrerriana. Se desempeña como médico de guardia en el Hospital Santa Rosa y tiene 25 años.De esta manera, Libertador San Martín acumula cinco casos desde el inicio de la pandemia, y son dos los casos positivos actuales. Por otra parte, desde el COES local informaron que se encuentran en aislamiento por viaje a zonas de transmisión comunitaria 53 personas.El joven profesional contagiado, Danilo Fernández Buongiorno, en diálogo con DNL expresó: "El hisopado me lo hicieron porque se empezó a buscar posibles nexos epidemiológicos con un paciente que dio positivo que estaba internado en ese hospital, luego de realizar el hisopado a varias personas el mío dio positivo. Por ser médico recién recibido tenés miedos y dudas de todo, no solo de este virus nuevo. Actúa diferente a otros virus, estamos todos aprendiendo entonces en lo que es la pandemia estamos no al mismo nivel, pero más cerca tanto médicos recibidos como los de más experiencia. Por ahí todos cometemos errores o aciertos parecidos, ya que es una enfermedad que vamos conociendo día a día", supo Nuevo Libertador.El propio joven fue quién se encargó de confirmar su positivo en las redes sociales: "decidí hacerlo público simplemente porque me gusta que la información sea correcta, clara, concisa y al punto, qué mejor que eso que la persona que lo está viviendo y así evitar falsas informaciones y conclusiones incorrectas que llevan a entorpecer el trabajo bien realizado que estamos haciendo desde la parte de salud y seguridad en todo el país".Y agregó: "creo que estamos la mayoría trabajando para evitar de toda manera posible estos contagios. No siempre se pueden evitar, pero sí se pueden contener. Creo que la información correcta, es uno de los pilares para poder contener y que la población se sienta contenida y para que respete las normas".