Video: "Los sueños se cumplen", expresó a Elonce TV "El Chinito" González

Juan Alfredo González, "El Chinito", tiene 22 años y una larga trayectoria musical. El joven compositor y cantante de folklore argentino, participó del programa Grandes Talentos de Susana Giménez y 30 segundos de fama kids de Marcelo Tinelli.



En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, cantó en vivo Madre provinciana, La Lay y la trampa y Me has flechado el corazón de su autoría.



"La primera vez que yo aparecí en televisión fue a los 4 años, en el 2003, siempre estuve acompañado por mi papá. Él me llevó a un casting para "Los Grandes Talentos", el programa de Susana Giménez", expresó a Elonce TV.



"Ese año quedé y participé del concurso y luego estuvo seis veces en Los Talentitos y me gané el premio de oro. Cuando tenía 6 años, un tío se accidentó y los días de visitamos íbamos con mi papá a cantarle a los pacientes y alegrarles los días", dijo.



Y agregó: "Un día salimos del hospital y vimos el cartel del programa 30 segundos de fama kids de Marcelo Tinelli. Cuando llegamos al club donde se hacía, nos dijeron que no había más lugar, cuando nos íbamos, sale un productor y nos dice que quedaban unos minutos todavía".



"Ese día hice la prueba y a los días me llamaron y me avisaron que estaba en el programa. Fue un mundo nuevo esa oportunidad, pero siempre fui un nene que lo que le gustaba, lo hacía", contó.



Al respecto comentó "después de salir en el programa, hicimos temporada en Mar del Plata junto a varios chicos. Luego tuve la oportunidad de grabar mi primer disco que se llamó Para crecer cantando y estuve nominado para los premios Gardel y gané la terna Revelación del Folclore".



Trayectoria



Sobre su trayectoria música, contó que "tuve la oportunidad de conocer casi país y estar en el escenario de muchos festivales. Uno de los eventos que más me sorprendió fue el Cabrito en Catamarca".



"Hasta el momento tengo seis disco editados y el último se llama Siguiendo mis sueños. Hoy en día las redes sociales me ayudan mucho y hago show virtuales. También trabajo mucho en casa, pensando en el próximo disco", mencionó.



En el día del niño, dijo que "les digo a los chicos que estudien, que disfruten mucho de la infancia y la niñez. Que los sueños se cumplen y que los padres no los obliguen a realizar cosas que no les gusta a sus hijos".



"Los niños deben eligen lo que quieren hacer el día de mañana. Mis papas siempre me apoyaron mucho con mis sueños. Pero disfrute mucho de mi infancia", finalizó.