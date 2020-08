Fermín Oscoz interpretó silbidos de aves y cantó en vivo en Elonce TV

Fermin Oscoz, dialogó este domingo desde Ayacucho con el conductor Francisco Cuestas, en una nueva edición del programa Peña Entre Todos. En vivo interpretóde Los Hermanos Cuestas, imitó el silbido de algunas avez y cantó, de The Beatles."Tengo 13 años, y voy a primero del secundario. Siempre me gustó la música pero la sentí con más fuerza por los pájaros. Cuando era chiquito mi papá me llevaba a al campo y me contaba que mi abuelo escuchaba un grupo musical que unían los pájaros y las música", expresó a"Cuando escuché los Hermanos Cuestas por primera vez me encantó y ahí comencé a interiorizarme dentro del folclore. También, empecé a escuchar otros géneros. Pero por ellos comencé a cantar y al silbar algunos pájaros", dijo.Y agregó que "la primera canción que escuche y me gustó fue. Ahora en mi casa la pasamos escuchando folclore, también me gusta mucho The Beatles".Al ser consultado sobre sus sueños, Fermín contó que "me gustaría vivir de la música, ser productor o ingeniero. La música puede comenzar como un hobby y después se transforma en una necesidad, es algo re lindo".