Le dio $300 por devolverle cheque millonario: "No tenés derecho a reclamar"

La hija del empresario, que perdió un cheque de 2 millones de pesos, salió a defender a su padre tras generalizarse un repudio y críticas a la actitud del hombre que premió con 300 pesos al tarjetero que encontró, lo buscó y le devolvió el cheque en Corrientes. "Cuánto quería de recompensa. 1 millón, 500 mil pesos. Dice que se fue sin dar las gracias. Pero se lo agradeció y de todas formas el cheque ya estaba anulado", lanzó, con evidente molestia, la joven por la red social Twitter.El tarjetero, Leandro Fernández, había dicho al diarioque al recibir los 300 pesos de recompensa, él sólo pidió que le comprara mercaderías para su hijo, que no quería el efectivo, pero que lo ayudara con una asistencia de mayor valor. Pero el dueño del cheque se justificó con que era todo lo que tenía y se retiró.Molesta por las críticas, la hija, identificada como Floppy, decidió defender el honor de su padre y eligió la red social del pajarito: "Es mi papá el dueño del cheque por $ 2millones, que encontró el tarjero y que recibió 300 pesos. No todo lo que dice el señor es verdad. Sólo eso"."300 pesos por un pedazo de papel sin valor, está bien, me parece. Y si el señor lo hizo de buen corazón y con buenas intenciones no tiene derecho a reclamar a nada", espetó."¿El tarjetero cuanto quería de recompensa? 1 millón, 500 mil pesos. Dice que se fue sin dar las gracias, pero se lo agradeció. De todas formas el cheque ya estaba anulado. Lo que devolvió fue un pedazo de papel, nada más. Antes de opinar y hablar, infórmense", fustigó.