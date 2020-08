Investigan la muerte de un niño al que le suministraron dióxido de cloro

El dióxido de cloro es tóxico

Un nene de 5 años murió por un paro cardiorrespiratorio luego de que sus familiares le habrían dado para ingerir dióxido de cloro. El caso ocurrió este sábado en la localidad neuquina de Plottier. Se investiga si habría sido en el marco de la discutible promoción como medida preventiva contra el coronavirus, promocionado por conductores de televisión como Viviana Canosa y ha sido contraindicando por las autoridades sanitarias.El jefe de Atención Médica del hospital de Plottier, Rafael Palomino confirmó aque la víctima ingresó pasadas las 0.30hs del sábado a la guardia del hospital sin signos vitales. Los médicos trataron de reanimarlo realizando RCP avanzado durante 50 minutos. A pesar de los esfuerzos, el pequeño murió.Palomino señaló que al interrogar a los padres, estos señalaron que le habían dado dióxido de cloro. "El paciente no tenía antecedentes patológicos importantes y cuando preguntamos a los padres surgió lo de la ingesta de dióxido de cloro", indicó el médico.Agregó que, hasta tanto se conozca la autopsia, "no podemos afirmar que el dióxido de cloro haya sido el causante de la muerte del paciente".De acuerdo a lo expresado por los familiares, el pequeño presentaba "cierto malestar como decaimiento y aparentemente tenía un dolor abdominal, que eso podría llegar a tomarse como un síntoma de coronavirus", precisó Palomino.Según el relato de los padres le habrían dado alrededor de 750 mililitros a lo largo de todo el día.Palomino dijo aque se efectuó un hisopado para confirmar si el nene tenía coronavirus y que la muestra se envió al Laboratorio Central de Neuquén. "También se tomaron muestras de sangre para descartar que no sea otro tipo de germen infeccioso que haya podido causar la muerte de manera súbita", indicó.Palomino alertó a la población que "lo que se difunde a través de ciertos medios de comunicación que el dióxido de cloro es una sustancia preventiva para coronavirus no es cierto, es un tóxico como todos los productos derivados del cloro. Son desinfectantes efectivos para superficies inertes pero no para las personas ni mucho menos para los niños".El dióxido de cloro, una solución al 28 por ciento de clorito de sodio en agua destilada, es promocionada como una falsa cura de enfermedades desde hace mucho tiempo y ahora se lo reivindicó contra el coronavirus.La Asociación Toxicológica Argentina alertó a la comunidad que esta recomendación no tiene ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y que representa un riesgo para la salud de las personas que la consuman.Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, desaconsejó el uso de dióxido de cloro y de sus derivados para ser ingerido o inhalado o para cualquier otro uso en humanos, "estos productos se usan para desinfectar superficies inanimadas, no para seres humanos".