"No se puede hablar de rehabilitar los vuelos de manera normal", dijo Meoni

El ministro de Transporte, Mario Meoni, ratificó hoy que por ahora "no se puede hablar de rehabilitación de vuelos de manera normal", alegó que ese tema "es algo que tiene que ver con el cuidado de preservar la salud" y que, en ese sentido, "se van tomando decisiones de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia" de coronavirus.



Meoni, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó un convenio con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, para reactivar la construcción de un Paso Bajo Nivel en la localidad de Carlos Spegazzini, comenzado en 2014 pero nunca finalizado, por donde circula el ferrocarril Roca.



Destacó el funcionario que la habilitación de vuelos "tiene también que ver con las posibilidades de cada provincia de recepcionar a los pasajeros y hacer un seguimiento de los mismos. Todavía estamos en una etapa de cuarentena en la que la movilidad de las personas está restringida solamente a las cuestiones laborales", aseveró.



"Lo que sí estamos haciendo es autorizar vuelos especiales, para todas aquellas personas que pueden moverse por razones laborales o por haber quedado varado en un lugar lejano a su domicilio", explicó el titular de la cartera de Transporte.



Aclaró que "la vuelta a la normalidad, como se habla, es cuando exista la vacuna, mientras tanto todo lo que hay que hacer es tomar medidas de protección para que haya vuelos y lo que estamos haciendo y estamos trabajando, es en un protocolo integral para todas las modalidades basado en el cuidado de las personas".



"No se trata de habilitar un vuelo o no, sino de cuidar a las personas y por eso tomamos decisiones mes a mes, semana a semana, día a día, de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia", resaltó.



En otro orden, sostuvo que "tras el acuerdo alcanzado con los bonistas por la deuda, está prevista una inversión en obra pública para los próximos tres años superior a los 700.000 millones de pesos", aunque advirtió que "está supeditado a los financiamientos externos".



Explicó que "hay financiamientos del BID, del Banco Mundial y del gobierno chino", pero declinó referirse a los números finales de inversión porque "hay un proceso que está en curso, que es de la asignación de recursos para el presupuesto 2020/21", aunque aclaró que "tenemos una aspiración aún superior al número previsto".



Al respecto, detalló que "hay obras que son imprescindibles y la estamos retomando, como los paradores seguros en toda el Área Metropolitana para los colectivos, la reactivación de obras en pasos bajo a nivel en el Gran Buenos Aires y la puesta en marcha de nuevos proyectos, y en otro orden la semana próxima vamos a llamar a licitación para la reconstrucción del ramal Tigre de la Línea Mitre".



"En el interior del país estamos en proceso de ejecución del Belgrano Cargas, luego del acuerdo con los bonistas, con una inversión de más 1.100 millones de dólares para todo el norte del país, y estamos muy cerca de firmar la adjudicación de la electrificación del ferrocarril San Martín, además de la compra de trenes para el Área Metropolitana".