El Intendente de Rosario no descarta "volver atrás" si casos de covid aumentan

Foto 1/2 Foto 2/2

"Frente al aumento de número de casos de coronavirus, el único recurso que tenemos es volver hacia atrás en algunas medidas. Depende de cada rosarina y rosarino. Si respetamos las pautas de cuidado y las incorporamos como un hábito, este tiempo lo vamos a transitar de mejor manera", dijo hoy el intendente Pablo Javkin.



El mandatario lanzó la advertencia frente el incremento de contagios de Covid-19 que se verifica en la ciudad y en la provincia y ante el inicio de un fin de semana largo que puede llegar a ser propicio para que se relajen las medidas de prevención de contagios. Además del feriado por la muerte de San Martín, que se conmemora el lunes, el domingo también se celebra el Día del Niño.



Javkin brindó declaraciones al respecto durante la presentación del informe sobre la evolución que tuvo la pandemia en Rosario, un encuentro en el que estuvo junto al secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. A pesar del evidente aumento de contagios que se verificó en los últimos días, los números siguen siendo positivos en Rosario con relación a los conglomerados urbanos más importantes del país.



En los datos difundidos hoy por la Secretaría de Salud Pública, Rosario tiene desde que se inició la pandemia hasta hoy 1.260 casos confirmados y se registraron diez fallecimientos.



Por eso Javkin remarcó: "Cuando estudiamos los casos, vemos que la gran mayoría se producen cuando no se aplican los protocolos: en encuentros, que están suspendidos y que a veces se dan en forma clandestina; y en los momentos de relajamiento; también cuando se hacen reuniones laborales y no se aplican los protocolos. Así aparecen los contagios".



Con relación a las perspectivas que manejan las autoridades de cara al Día del Niño, donde se podría dar una afluencia masiva a parques, el intendente sostuvo: "Vamos a tener un fin de semana largo y lindo. Vamos a trabajar en los parques con más controles, pero apelando a la responsabilidad de los ciudadanos. Sabemos que es mejor estar al aire libre, respetando las distancias y usando barbijos, que en un espacio cerrado".



En ese sentido, Javkin propuso: " Aprovechemos el aire libre, pero sosteniendo los cuidados. Si una familia va con sus chicos a un parque, queremos que respeten los círculos, que sus integrantes no deambulen por todos lados, mezclándose uno con otros. Lo mismo si van a bares y restaurante. Hay actividades más o menos riesgosas. Y la conducta nuestra es la que agrega o no riesgo".



"Si todos los ciudadanos respetamos las pautas de cuidado, vamos a transitar todo este tiempo de la mejor manera", subrayó.