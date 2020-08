Piaggio: "No volveremos para atrás, pero quedan muchos meses duros"

Llamado al compromiso

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio consideró que pese al actual panorama en cuanto al coronavirus "la solución positiva para resolver la cantidad de casos no es volver para atrás", si bien remarcó que "quedan muchísimos meses por delante que van a ser duros"."Hoy es una situación todavía muy manejable, muy aceptable en términos sanitarios", manifestó.El intendente brindó una conferencia de prensa acompañado por el director del hospital Gualeguaychú, Roberto Piaggio, y la secretaria de Gobierno, Delfina Herlax. La autoridad del nosocomio, dijo sobre la situación actual que "seguimos con transmisión por conglomerado con posible transmisión comunitaria".El intendente Martín Piaggio dijo que no piensa tomar medidas para disminuir la circulación."Puede ser una medida en algún momento si estuviéramos cerca de tener saturado el servicio de salud. Puede ser útil, pero no es la solución. Nadie va a estar esperando que volvamos todos a un aislamiento total, eso sería no comprender la dinámica de esta enfermedad. No sólo porque necesitamos vivir y trabajar, sino por analizar lo que ocurrió en otras partes del mundo. Cuando la enfrentamos con la guardia baja no nos va a ir muy bien. Si la enfrentamos con medidas efectivas y buscar una nueva normalidad hasta tener una solución definitiva, no estemos esperando exclusivamente medidas restrictivas", definió.El jefe comunal destacó "el esfuerzo que hace la comunidad", y agregó que "tuvimos condiciones y necesidades de ir avanzando, pero debemos comprometernos en cumplir los protocolos que son estrictos, que son claros, para lograr algo muy concreto, tangible y que nos llega a todos, que el impacto en la enfermedad y en la mortalidad sea lo menor posible. Nada de esto es joda, hay que tomar el tema con mucha responsabilidad".Añadió que "llevamos cinco meses de lucha dura que parecen interminables, ha pasado de todo, pero aprendamos a mirar los resultados, las consecuencias del trabajo y del compromiso, hoy estamos en una situación aceptable, mejor de lo que esperábamos a esta altura, aunque puede agravarse, la tendencia natural es a tener cada vez más impacto"."Lo que necesitamos es mejorar todos los días los mecanismos de nuestro compromiso, afrontar los próximos meses con el compromiso de cada actor de la comunidad", subrayó el intendente.