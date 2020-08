Paraná, en circulación comunitaria de Covid-19: "El infectante está enfrente"

Contagios por reuniones sociales

Cuarentena

Definición de caso confirmado de Covid-19

Al respecto, el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, manifestó su; si bien ninguna ciudad esta exenta de transitar esta situación"."La circulación del virus con la cual pensábamos convivir en una fase de flexibilización, no es la que deseamos para volver manejable esta situación epidemiológica desde el punto de vista médico y la capacidad de atención", reconoció el funcionario provincial al reconocer:En ese sentido, instó a "una reflexión profunda sobre lo que significa la circulación comunitaria, es decir, que, remarcó Bantar."El tapabocas evita que la persona que tenemos en frente, nos infecte; no nos protege a nosotros. El ciudadano debe encargarse de su autoprotección, es decir, exigirle a la persona que está enfrente, no solo que esté a dos metros de distancia, sino que tenga un tapabocas puesto", recomendó el responsable del San Martín."Las pequeñas reuniones en ambientes cerrados y por más de 15 minutos son un elevado riesgo de contagio porque cualquiera de las personas que está enfrente nuestro, aún los más cercanos, son fuente potencial contagiante", alertó.Al dar cuenta que "una franja etaria cursa la enfermedad de manera indolente", comunicó que "es creciente, en este tiempo, la cantidad de pacientes internados en edades y patologías vulnerables contagiados por la expansión de pequeñas reuniones familiares que uno creía indolentes"."El aislamiento preventivo es la única medida que ha demostrado ser eficaz para controlar el virus", indicó Bantar al remarcar que si bien la palabra "cuarentena" genera "resistencia de la sociedad, lo cierto es que es la única estrategia sanitaria que ha demostrado ser efectiva".Bantar respondió así la pregunta referida a la posibilidad del retorno al esquema de "aislamiento social" y con ella la regresión de fase: "Lo que llamamos cuarentena, que hoy genera cierta resistencia, es una de las estrategias que siempre se tiene en cuenta al efectuar control sobre este virus", señaló.Acto seguido agregó: "Cuando uno habla de disminuir la cantidad de personas para poder controlar el virus, el aislamiento es algo que siempre se tiene en cuenta", señaló.Bantar brindó detalles en relación a la definición de caso confirmado para un conviviente sintomático de un paciente que ha dado positivo para Covid-19."Ese conviviente, si presenta síntomas, es un caso confirmado, pero si es una persona de riesgo, ya sea por la edad o por comorbilidades, debe consultar al médico para ser evaluado", encomendó.En esa línea, aclaró que "el criterio de alta sin PCR asegura que ese paciente luego de diez días de haber cursado la enfermedad, habiendo estado asintomático durante los últimos tres días, aunque la PCR de positiva, ese virus no es contagiante".Además mencionó que "al aumentar la circulación y la tasa de contagios, hay un montón de contactos estrechos de pacientes positivos que acuden a efectores públicos o privados para solicitar un hisopado". Fue en sentido que aclaró que "si se hisopan y la PCR da negativa no quiere decir que no vaya a atravesar un periodo pre-sintomático contagiante y que no vaya a cursar la enfermedad"."Esa persona debe estar 14 días aislado a la espera de la emergencia de algún síntoma; si no aparece ningún síntoma en ese periodo, se reintegra sin necesidad de ningún estudio. Y si aparece algún síntoma, es cuando debe consultar para ser evaluado clínicamente", diferenció.