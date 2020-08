Pronóstico: Llega "un sistema frontal", pero con escasa probabilidad de lluvias

Las condiciones de buen tiempo se mantendrán en Entre Ríos durante gran parte del fin de semana largo. Según indicó a Elonce TV el meteorólogo Alejandro Gómez, "está llegando a la zona pampeana un nuevo sistema frontal. Traerá aparejado un aumento gradual de la nubosidad a partir de esta tarde, además de un aire más frío que llegará a nuestra zona el sábado por la mañana con rotación de viento al sector sur y un nuevo descenso de temperatura".



No obstante, en declaraciones al programa El Despertador manifestó que "mientras se reinstala el frío, el sábado por la tarde el cielo ya estaría muy poco nuboso o despejado, con vientos débiles del sur. La máxima de hoy, probablemente llegue a valores cercanos a 20-21 grados. Mañana, seguramente las temperaturas no superen los 16 grados".



"La probabilidad de que haya lluvias es muy baja", expresó Gómez. Y continuó: "En la secuencia de días, la mínima se registrará el domingo con unos 3 o 4 grados", por lo que dio cuenta de que "es probable que haya heladas".



Además, dijo que no se esperan nieblas, aunque "con la rotación de viento se volverá a levantar polvo que se mantendrá en suspensión y observaremos una atmósfera un poco sucia".



El lunes las marcas ya ascenderán un poco con respecto al domingo. Luego, una masa de aire polar llegará a nuestra zona a mediados de la semana venidera. "Posiblemente sea importante", advirtió. Elonce.com