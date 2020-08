Aseguran que bajante del río repercutirá en los pescadores "en dos o tres años"

El río Paraná se encontraba este jueves en 29 centímetros de altura, según la medición sobre el puerto de la capital entrerriana. El curso de agua, que continúa en bajante, registró un centímetro menos que la última medición de ayer, y 39 centímetros menos en relación a los valores de principio de mes.Pablo Escarabotti, investigador CONICET-UNL."La bajante es un ciclo natural que hace el rio y sucedía cada 3, 5 y hasta 10 años. Desde los años 70 que no se registran estos niveles, y era algo atípico. Estas bajantes no se daban por la capacidad de acumulación de caudales que tiene las represas que se instalaron en la Cuenca Alta", dijo.Y agregó que "las represas acumulan agua y cuando producen energía ese caudal se libera. Además del fenómeno de falta de lluvia que se está dando, se sumó que por la pandemia se redujeron los niveles de consumo de energía, entonces se liberó menos caudal de agua para producir energía".Al respecto dijo que "el sábalo, necesita el acceso a los lugares inundado para alimentarse, por la bajante se reduce su área de alimentación y eso repercute en el peso. En el último tiempo, los animales estaban más flacos que lo que habitualmente uno los observas"."Algunas especies están acostumbrados a la periodicidad de las crecientes, entonces ponen cientos de huevos en el agua, si el rio crece hay una mejor en la supervivencia de las larvas, y eso produce un gran incremento en la reproducción año a año", explicó.En ese sentido, remarcó que "eso es un capital que termina repercutiendo en los pescadores dos o tres años después. En estos momentos estábamos beneficiándonos con al creciente extraordinaria del 2016"."El tema de manejo pesquero es algo que uno lo tiene que mirar no al instante, sino con un panorama general al largo plazo".