Aislaron un barrio por casos de covid y descubren que se contagiaron en festejos

El Barrio Norte de la ciudad jujeña de La Quiaca fue encapsulado desde hoy y por tres días tras detectarse quince casos sospechosos de coronavirus entre familiares y amigos que admitieron haber participado de dos reuniones de más de veinte personas, en las que había infectados, según pudieron reconstruir las autoridades.



La medida se tomó para avanzar en un operativo sanitario casa por casa alrededor de las siete manzanas que tiene el barrio, en busca de detectar más personas con síntomas o que hayan participado de los encuentros, dijo a Télam el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo.



Ambas reuniones se desarrollaron el primer fin de semana de agosto en distintos domicilios del mismo barrio, que tiene alrededor de 400 pobladores.



En los días siguientes, dos personas que participaron en los festejos presentaron síntomas y fueron confirmados como casos positivos en coronavirus, pero no informaron que habían estado en esos encuentros.



"Primero aparece un caso sospechoso el día 4, lo testean y da positivo. Se aísla a su árbol de contactos estrechos pero no manifiesta nada del encuentro. Esta semana recién empiezan a aparecer amigos y familiares con síntomas y que informan que fueron contacto estrecho de este caso confirmado, saltando el tema de la fiesta", relató el intendente.



Respecto al otro caso positivo, dijo que "también aparecieron personas que dijeron haber estado en una fiesta en los mismos días en otro lugar".



"Terminamos por determinar que hubo dos fiestas en el mismo barrio durante el primer fin de semana del mes. Por eso decidimos encapsular el barrio y hoy nadie sale ni entra del mismo", resumió respecto de la medida tomada.



Agentes sanitarios están visitando casa por casa para tomar la temperatura y chequear si hay otras personas con síntomas, ya que quienes participaron de los dos festejos tienen "familias grandes" que viven en domicilios principalmente del mismo barrio.



El intendente mencionó que hasta ahora son 15 los casos sospechosos que se están testeando, entre los cuales hay menores de edad y adultos mayores, algunos con síntomas.



Gallardo apuntó finalmente que hay más personas a considerar como casos sospechosos, pero que hay "muchos asustados que no quieren hablar por no querer ligarse la falta contravencional vigente" debido a que están prohibidas las reuniones sociales.



De los casos confirmados, uno está concluyendo la etapa de recuperación, mientras que el otro era un hombre de 59 años que padecía diabetes y lamentablemente su situación se complicó y falleció ayer.