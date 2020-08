Pami congeló precios de medicamentos: "Es para remedios nacionales e importados"

Economía PAMI congela el precios de los medicamentos hasta fines de octubre

Este lunes desde Pami anunciaron la firma de un convenio con cámaras industriales para determinar el congelamiento de los precios de los medicamentos hasta finales de octubre."El acuerdo es tanto para medicamentos nacionales e importados, es un compromiso que se asumió para dar asistencia en medio de esta pandemia", señaló en titular de Pami Paraná, Claudio Ledesma aEn este sentido amplió que el congelamiento de precios sirve para todos los medicamentos que no están en el vademécum de Pami y que, en ocasiones espaciales, los afiliados tienen que consumir."Hay que saber que Pami tiene un vademécum muy amplio que cubre alrededor del 90 por ciento de los medicamentos que los afiliados consumen", apuntó Ledesma.Y resaltó: "El vademécum es el resultado de un estudio muy grande que se realizó en base a lo que nuestros afiliados consumen. Son más de 3500 preparados comerciales que se entregan de forma gratuita".Tras el anuncio del presidente sobre que en nuestro país se va a comenzar a desarrollar una de las vacunas contra el coronavirus, indicó que "es una gran noticia, en este tema se vienen dando grandes logros"."Nuestros afiliados son el sector más vulnerable en esta pandemia, y es muy bueno informar que de los cinco millones de afiliados solamente 17.000 dieron positivo en coronavirus, que es alrededor del 0.03 por ciento. Esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", resaltó el titular de Pami.Y continuó: "Trabajamos muchísimo respecto a la concientización en los afiliados, aun antes de tener casos en Entre Ríos, y pedimos que se realice el acompañamiento de la familia".Desde que se declaró a Paraná zona de transmisión comunitaria sostenida de Covid-19, el Pami atiende solamente con turnos programados."Además de los turnos asignados, estamos atendiendo urgencia como autorización de medicamentos oncológicos, prótesis que se necesitan para cirugías, entre otras", indicó Ledesma.A su vez agregó que "hemos extremado las medidas para que no se acerquen los afiliados a la sede y tengamos que decirle que no lo podemos atender sin turno".El horario de atención es de 7 a 14 horas y damos 25 turnos por día y tienen que ser con tramites que no se pueden realizar por internet o teléfono.