Higiene frente al Covid-19: Recuerdan cómo preparar el alcohol y la lavandina

Uso del alcohol

¿Con qué y cómo desinfectar?

¿Cómo prepararlos?

En casa

El avance del coronavirus en diferentes ciudades, preocupa en diferentes zonas y ante el crecimiento de los casos, desde los centros asistenciales, insisten con intensificar las medidas para evitar el contagio.Es fundamental en este sentido, la desinfección general del ambiente y de cada producto que se manipule. Ante ello, aconsejan cómo usar el alcohol y la lavandina, de forma correcta para tal fin.El alcohol es uno de los desinfectantes más utilizados para limpiar las superficies y objetos como picaportes o manilla de las puertas, las llaves, celulares y todas las superficies de alto contacto.Al igual que la lavandina, el alcohol cambia la estructura del virus lo que impide que pueda infectar a las personas. Pero la limpieza es efectiva solo cuando se utilizan los productos a una concentración adecuada. También es importante el método de limpieza: para que sea efectiva la desinfección se deben dejar secar los productos en las superficies.Lo primero que se debe hacer es tener limpio el trapo, esponja o cepillo a utilizar. Después de eso, aplicar el producto desinfectante y comenzar a limpiar las superficies. Lo ideal sería pasar varias veces por la superficie el producto para asegurarte de que llegue a todos los lugares, luego déjalo secar.-Para la lavandina comercial, se debe colocar 100 ml en un recipiente de 10 litros de agua. Si no se quiere preparar tanta cantidad, se puede colocar 10 ml (o una cucharada sopera) en un litro de agua.-Para el alcohol líquido se debe usar 3 partes de agua y 7 partes de alcohol en un recipiente limpio o rociador. (70-30).Se debe tener en cuenta que este producto es inflamable y se debe mantener lejos del fuego, por lo que no es recomendable utilizar en espacios como la cocina. Pero sí es ideal para limpiar superficies como la cocina, oficina, mesas y todos los espacios compartidos.Otro uso que se le puede dar a los rociadores con desinfectante es cuando se llega a la casa.Aunque la recomendación es no salir, si por alguna razón de fuerza mayor se tiene que hacer, es recomendable que se deje cerca de la entrada de la casa uno de estos recipientes.