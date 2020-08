En Argentina las clases finalizarán entre el 11 y 22 de diciembre

Autoridades de varias provincias confirmaron que las clases finalizarán a mediados de diciembre, entre el 11 y el 22 en los distintos niveles educativos, mientras analizan aplicar diversos sistemas de promoción de año y un acompañamiento especial a quienes finalicen el secundario en medio de este ciclo atípico por la pandemia del coronavirus.Así lo señalaron luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó que las clases terminarán en la Argentina a fin de año, como es habitual, y que los y las estudiantes no pasarán de grado automáticamente.En Córdoba, el ministro de Educación Walter Grahovac aclaró que "todos los alumnos pasarán de año con promoción acompañada, que no es lo mismo que promoción automática; y el año próximo se completarán los contenidos de este año y se sumarán los del año siguiente".Voceros de esa cartera dijeron que se adhirió a la resolución del Consejo Federal de Educación (CFE), que fijó la unidad pedagógica de este año y el que viene para todos los niveles escolares y afirmaron que van a "contemplar según las necesidades de cada uno, reforzar algunos conocimientos en febrero y marzo de 2021".Asimismo, hicieron gestiones con autoridades universitarias para flexibilizar los plazos de inscripción de egresados del secundario, que al igual que todos los niveles concluirán su ciclo lectivo el próximo 18 de diciembre.El ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechkoff, dijo aque gracias a la "alta conectividad y la entrega de cuadernillos, San Luis ha cumplido con los contenidos hasta el momento en el presente ciclo" y agregó que "podríamos implementar una evaluación cuantitativa si es necesario". "Cada jurisdicción tiene sus particularidades y San Luis se prepara para la etapa de presencialidad", adelantó y señaló que "la propuesta del ministro Trotta tiene que ver con la necesidad de unificar y nivelar a nivel país y de ser necesario nos sumaremos a la propuesta".En Chubut, donde el ciclo finalizará el 18 de diciembre, la ministra Florencia Perata anunció que no habrá repitencia este año lo que garantiza la promoción de todos los alumnos sin necesidad de evaluaciones."Nos vamos a concentrar en la continuidad de contenidos por ciclos y vamos a tener un especial cuidado con quienes terminan 5to y 6to año de secundario, para ayudarlos a que tengan una preparación acorde con la educación superior avanzando en convenios con universidades", aseguró Perata.Por su parte, el gremio docente transita la cuarta semana consecutiva de paro en reclamo del sueldos atrasados de junio, el medio aguinaldo y demoras en el pago del incentivo.En Río Negro, fuentes de Educación afirmaron que el ciclo finalizará el 18 de diciembre y que los criterios de evaluación que se aplicarían a los estudiantes se resolverán en el marco el Comité Ejecutivo del Consejo Federal.En Neuquén, donde el gobernador Omar Gutiérrez anunció que el ciclo va a terminar el 22 de diciembre, el Consejo Provincial de Educación no definió aún la metodología para quienes pasan de ciclo y confirmaron que en el verano no habrá ninguna actividad educativa para permitir que el sector turístico recupere en parte las pérdidas ocasionadas por la pandemia.En Corrientes, fuentes de Educación dijeron que analizan los criterios de evaluación en este año atípico por la pandemia y señalaron que se hará lo establecido por el CFE que aprobó los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.El Ministerio de Educación de Chaco informó que "esta semana el CFE emitirá resoluciones que orientarán acerca de los lineamientos político-pedagógicos para avanzar en la reorganización de los niveles y modalidades" en la perspectiva de la unificación de los ciclos lectivos 2020-2021."La finalización del ciclo lectivo se mantiene, con fechas entre fines de noviembre y mediados de diciembre, según los respectivos niveles educativos", acotaron.En Jujuy, el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre y, según la ministra Isolda Calsina "la evaluación de todos los estudiantes, según ciclo, nivel y modalidad se hace conforme al proceso que nos permita acreditar los saberes y aprendizajes del corriente ciclo".En Salta, fuentes del Ministerio de Educación dijeron que aún no hay nada definido acerca de la finalización de las clases este año y detallaron que este tiempo será recuperado el próximo año o finalizada la pandemia, siempre siguiendo los lineamientos que estipula el Consejo Federal de Educación.Santiago del Estero prevé que las clases finalicen el 18 de diciembre y para la promoción del año de los alumnos, fuentes de Educación dijeron que "se trabaja en los documentos a nivel federal". Esta semana, añadieron, se hacen jornadas de capacitación donde "se trata la evaluación formativa y algunos criterios de selección de contenidos" para el regreso a clases.En Mendoza, se prevé la finalización del ciclo lectivo para el 11 de diciembre y, según la subsecretaria de Educación provincial, Graciela Orelogio, "lo fundamental es poder tener a todos los chicos conectados, el esfuerzo estará en que cada estudiante que no se haya podido conectar ya sea de forma virtual o a través del papel puedan regresar".Fuentes de la Dirección General de Educación señalaron que se pondrán notas con resultados sólidos de 7 a 10, mientras que a las trayectorias más débiles se le deberán aplicar notas cualitativas para detectar el problema y ayudar a ese proceso particular.En tanto, en La Rioja, la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez dijo que el calendario escolar finaliza "el 17 de diciembre y creemos hasta ahora que no cambiará pero todavía falta mucho para terminar el año".Al referirse a los criterios de promoción, manifestó que tendrán "en cuenta los ciclos para la evaluación de alumnos, tanto a nivel primario como secundario" y reveló que estaban "hablando con otras provincias del NOA para aunar criterios", dado que en La Rioja "ya estamos evaluando a nuestros alumnos con lo que han rendido hasta ahora". (Télam)