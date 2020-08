Producto de quemas en islas, barrio de Rosario convive con "invasión de garzas"

Foto: Gentileza La Capital. Crédito: La Capital

Según afirman, las aves llegaron desde la isla corridas por los focos de incendio que castigan el delta. Su presencia no pasa desapercibida y se convirtió en conversación habitual entre los vecinos. Indican que las aves llegan en grupo, poco antes de que caiga el Sol, a partir de las 18 y permanecen en las copas de los árboles toda la noche hasta las primeras horas del día siguiente. "Vienen en manada a acomodarse en los árboles y llegan con su sonido característico. Como un pedido de auxilio en una calle que nada tuvo que ver con las garzas durante muchos años", describió un joven, según cita La Capital.



No es la primera vez que en Rosario se detectan aves autóctonas de las islas. Garzas, chiflones o garzas moras se ven con mucha más frecuencia que antes en las calles de la ciudad, apuntan.



Hace unos diez días, vecinos de la zona norte hallaron una grulla herida de arma de fuego. La presencia del ave fue denunciada en el 911. Finalmente intervino personal de la sección Ecológica de la Policía Comunitaria que logró rescatarla y la trasladó al veterinario, quien confirmó el animal tenía quebrada una de sus alas y además un pulmón perforado por un proyectil de arma calibre 22.



En esa oportunidad desde la sección Ecológica de la Policía Comunitaria advirtieron un aumento en la cantidad de animales salvajes encontrados en las últimas semanas. Los uniformados ya intervinieron rescatando nutrias, araguato (un género de primates), cuatro lechuzas de campanario, un carpincho bebé, y hasta un zorro gris que apareció en una casa.



La Capital.