Túnel: "Más de 250 vehículos debieron volverse, en lo que va de la semana"

Ivana Marcos, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe

a. Sobre este tema, en diálogo con, se refirió a la medida que se implementa."El lunes, día en que se comenzó a exigir el hisopado negativo, como lo prevé el decreto 647, hubo mucha gente que desconocía la medida o hizo el intento de pasar. Ese día se hizo retornar a la provincia de Entre Ríos a aproximadamente 175 vehículos, prácticamente todos por falta de hisopado. Hoy y ayer, hubo menos vehículos. Evidentemente se han hecho consultas en los canales correspondientes y la gente toma la precaución, o bien de no salir, o de hacer el hisopado correspondiente; hay gente que la logrado pasar y lo exhiben al resultado", indicó a. Fue más allá con los datos: "El martes, 63 vehículos" no pudieron pasar por no contar con el testeo pedido y este miércoles, "si bien aún no ha finalizado el día, unos 26 vehículos no lo han podido exhibir".", aportó."El decreto 647 está vigente desde el 27 de julio. La novedad es que se incorporó a Paraná dentro de las zonas con circulación comunitaria del virus. El decreto indica que las provincias o localidades son definidas de esta manera por el Ministerio de Salud de la nación, debemos aplicar lo que dice el decreto que es el exigir el hisopado negativo. Pero ese mismo decreto prevé excepciones para presentar el hisopado negativo, en su lugar se hace un test análogo", aseguró Marcos.Manifestó que".Esta exigencia del hisopado negativo es para no residentes en la provincia de Santa Fe que provengan de zonas de circulación comunitaria y que no realicen algunas de estas actividades exceptuadas"., dijo. En este último punto, aclaró: "por ejemplo, un empleado de un organismo gubernamental, que viva en Paraná y trabaje en Santa Fe, lo que debe hacer es enviar un correo electrónico solicitando esta autorización, a transporte@santafe.gov.r . Escriben su situación y una vez que le responden, si pueden ser considerados como tales, se lo exceptúa de presentar el hisopado y se le realiza un test análogo".Recordemos que la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, sentenció que "hay que re repensar la medida del hisopado, Santa Fe es una provincia autónoma, pero el decreto del gobernador Omar Perotti, establece que ese requerimiento se le debe hacer a las personas provenientes de un lugar que estén en la etapa de aislamiento, y nosotros estamos en una etapa de distanciamiento".Además, y mientras muchos afectados plantean su disconformidad y argumentan, por ejemplo que Rosario también tiene circulación comunitaria y que, sin embargo, Entre Ríos no requiere ningún test para pasar por el puente que une la dicha ciudad con Victoria, desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista, Martín Acevedo Miño manifestó que las exigencias santafesinas "alteran el espíritu de la Constitución que nos rige"."Ha", opinó Marcos.