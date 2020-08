Jujuy: un hombre falleció y se investiga si tomó dióxido de cloro

La víctima murió por un paro cardíaco que habría sido producido por intoxicación, por lo que se investiga si ingirió ese líquido, peligroso para los seres humanos.



La familia explicó que esta persona el lunes estaba relativamente mejor, tuvo contacto con su hermano, pero luego al parecer, por recomendación de un amigo, decidió tomar dióxido de cloro o CDS.



En ese sentido, al llegar al lugar vieron que había consumido al menos un litro y medio en una tarde y eso podría haberle provocado la muerte a pesar de haber sido asistido por el SAME.



Al hospital Paterson no llegó con vida, eso confirmaron desde el mismo nosocomio.



Al comunicar la información como noticia, la familia recomendó "no usar ese producto como un remedio milagroso para enfermedades respiratorias ni para el Covid-19".



El dióxido de cloro, una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada, al parecer es anunciada y promocionada de manera errónea para la cura de enfermedades desde hace mucho tiempo y ahora lo hacen de forma equivocada contra el coronavirus.



Sin embargo, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento y ahora que la pandemia del Covid-19 azota el mundo, vuelva a aparecer como algo capaz de frenar los efectos del virus.



La lista de peligros del dióxido de cloro es larga y diversas autoridades han lanzado contundentes advertencias contra su uso.



La Asociación Toxicológica Argentina alertó a la comunidad que esta recomendación no tiene ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y además representa un riesgo para la salud de las personas que llegan a consumirla.



